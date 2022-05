Mehr Leistung für die Automatisierung

Neue Varianten der Steuerungsplattform ctrlX Core sind verfügbar.

Die Zukunft der Automatisierung liegt in industriellen Ökosystemen. Dies will Bosch Rexroth mit der Lösung ctrlX Automation auf der Hannover Messe (30. Mai bis 2. Juni) untermauern. Das Partnernetzwerk wachse kontinuierlich und erweitere die Automatisierungslösung um Hardware sowie eine zunehmende Anzahl an Apps, die im ctrlX Store zur Verfügung stehen. Auf der Messe stellen zwei Partner ihre integrierten Lösungen vor, zum Beispiel zum High-End-Software-Engineering und zur nahtlosen OT-IT-Integration. Außerdem präsentiert der Hersteller weitere Varianten seiner kompakten Steuerung ctrlX Core.

„Wir haben unser Steuerungs-Portfolio auf ein neues Level gehoben. So zeigen wir unter anderem die seit April 2022 verfügbare ctrlX Coreplus. Diese modulare Variante der kompakten und performanten Steuerungsplattform aus dem ctrlX-Automation-Portfolio bietet neben erweiterten Feldbus-Schnittstellen die Möglichkeit, I/O Module anzureihen“, erklärt Steffen Winkler, Vertriebsleiter der Business Unit Automation and Electrification Solutions bei Bosch Rexroth.

Für die Software- und Engineering-Toolbox ctrlX Works stellt der Hersteller nach eigenen Angaben ebenfalls umfangreiche Funktionen vor. Diese ermöglichen es, Engineering-Prozesse effizienter zu gestalten. Unter anderem erlauben sie die Ausführung von Docker-Images auf ctrlX Core. Mit einer auf der Steuerung integrierten Entwicklungsumgebung für Python und Google Blockly lasse sich nun direkt auf der Core-Software entwickeln.

Winkler sagte dazu: „Unsere Software- und Engineering-Toolbox dient der einfachen Erstellung, Bereitstellung und Nutzung von Funktionen. Sie verwendet dafür konsequent Webtechnologie. Die Möglichkeiten für die Anwendenden erhöhen sich damit deutlich. Virtuelles Engineering kann über einen Webbrowser direkt auf der ctrlX Core erfolgen. Zudem steht ein umfassendes Portfolio an Bibliotheken und Bausteinen für typische Aufgabenstellungen der Automatisierung bereit. Beispielsweise lassen sich wiederkehrende Engineering-Abläufe über einfache Skripte automatisieren. Damit wird der Aufwand um 80 bis 90 Prozent reduziert. “