VMware positioniert sich als zentraler Player der Multi-Cloud-Welt.

Auf der Explore Europe in Barcelona, dem Nachfolger der VMworld Europe, stellte Gastgeber VMware wie üblich eine ganze Salve von Neuerungen aus seinem inzwischen immens breiten Softwareportfolio vor. Letzthin nutzt VMware seine dominierende Stellung als einstiger Virtualisierungs- und später Private-Cloud-Vorreiter, um sich als führender Anbieter zentral verwalteter hybrider Multi-Cloud-Anwendungsumgebungen zu etablieren. Entsprechend gab es Neuheiten zu Cloudifizierung und Cloud-Management, aber auch rund um Datensouveränität, Security und Hybrid Work.

Eine Multi-Cloud-Strategie ist laut VMware für den Erfolg eines modernen Unternehmens unabdingbar – auch wenn sie zunächst die Komplexität der IT-Landschaft steigert. „Die Kunden erkennen, dass eine Multi-Cloud-Umgebung ihnen die Wahl zwischen verschiedenen Clouds – ob souverän oder global – bietet, in denen sie ihre Anwendungen ausführen können“, so VMware-CEO Raghu Raghuram. „VMware unterstützt seine Kunden bei jedem Schritt dabei, die Komplexität von Multi-Cloud-Umgebungen in einen Wettbewerbsvorteil umzuwandeln.“

VMware-CEO Raghu Raghuram umriss auf der Explore Europe die zentralen Problemstellungen der Multi-Cloud-Welt und wie VMware helfen kann, sie zu bewältigen.

Dazu erweitert VMware seine Funktionalität für das Management von Multi-Clouds und Cloud-nativen Anwendungen. So ist Aria Graph – Ende August auf der Explore in San Francisco vorgestellt – als graphbasierte Datenspeichertechnik dafür konzipiert, echtzeitnah Informationen über Anwendungen und Clouds zu liefern, inklusive Einbindung von Drittanbieter-Tools. Aria Graph ist innerhalb von Aria Hub verfügbar, einer neuen Plattform, die dem zentralisierten Überblick und Management von Multi-Cloud- und Hybrid-Cloud-Umgebungen sowie -Anwendungen dient.

Per Freemium-Angebot zum Cloud-Management

In Barcelona kündigte VMware nun die Verfügbarkeit eines Freemium-Angebots von Aria Hub auf Basis von Aria Graph an. Damit könne ein IT-Team kostenlos Ressourcen aus bis zu zwei ihrer nativen Public-Cloud-Konten in AWS oder Azure erfassen, zuordnen, filtern und suchen. Es könne die Beziehungen seiner Ressourcen zu anderen Ressourcen, Richtlinien und anderen wichtigen Komponenten in seinen Cloud-Umgebungen nachvollziehen, bis hin zu Listenpreiskalkulationen aus Aria Cost powered by CloudHealth.

Tanzu for Kubernetes Operations, VMwares Lösung für die Verwaltung und Sicherheit von Kubernetes-Umgebungen, erhielt auf der Explore Europe Updates wichtiger Bausteine - darunter für Tanzu Kubernetes Grid, Tanzu Mission Control und Tanzu Service Mesh Advanced Edition. Ziel ist es, den Betrieb von Kubernetes in beliebigen Clouds oder am Edge in großem Maßstab zu optimieren und dabei Entwicklungszyklen wie auch Markteinführungszeiten für Workloads zu verkürzen.

Die neuen Tanzu-Erweiterungen optimieren laut VMware-Angaben Kubernetes für Edge-Umgebungen, bieten konsistentes Kubernetes-Management für On-Prem- und Air-Gapped-Umfelder und bringen den Kubernetes-Betrieb in mehr Public Clouds. Tanzu Kubernetes Grid 2.1 unterstütze neben AWS, Azure und vSphere nun auch Oracle Cloud Infrastructure. Tanzu Service Mesh Advanced wiederum biete nun Funktionen, um Kubernetes-Cluster automatisch zu erkennen, das Onboarding der Cluster für sichere Konnektivität zu ermöglichen und mittels GitOps-Unterstützung den Betrieb mit Kubernetes-Clustern weiter zu vereinheitlichen.