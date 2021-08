Cloud-Sicherheitsspezialist Barracuda hat seine RMM-Plattform (Remote Monitoring und Management) um diverse Zusatzfunktionen erweitert. Zu den wichtigsten Neuerungen zählen die Integration mit Windows Defender Antivirus, Aktualisierungen der Patch-Management-Funktionen für Microsoft und Drittanbieter, eine verbesserte Integration mit Barracuda Intronis Backup sowie die Integration von ServiceNow/Service Desk.

Durch die Unterstützung von Windows Defender Antivirus können MSPs (Managed Service Provider) ihren Anwenderunternehmen nun einen integrierten Antivirenschutz anbieten. Die Optionen von Barracuda RMM zur Konfiguration von Richtlinien sorgen laut Anbieterangaben für eine zentrale Verwaltung und Alarmierung von Windows Defender Antivirus für alle Dateien, Ordner und ausgewählten Geräte.

Zudem biete die neueste Version von Barracuda RMM die Möglichkeit, Patches sofort auf identifizierte Geräte anzuwenden. Dies verbessere die Übersicht darüber, welche Geräte online oder offline sind. Ebenfalls enthalten sei ein Patch-Management für Drittanbieter-Software (Advanced Software Management) als Teil des Onboarding-Prozesses für neue MSP-Partner.

RMM und Intronis Backup lassen sich nun laut Barracuda-Bekunden nahtlos synchronisieren. Fehlende Backup-Berichte und Warnungen über Backups, die sich nicht starten ließen, könne man nun innerhalb des RMM-Tools einsehen. Dadurch könne ein MSP eine regelmäßige Bewertung und den Schutz der Daten in der Infrastruktur eines Anwenderunternehmens abdecken.

Auf Nachfrage von MSPs nach einem robusten PSA-Tool (Professional Services Automation) hat Barracuda sein Ticketing um ServiceNow-Workflows ergänzt. Als Ergebnis der bidirektionalen Integration mit ServiceNow PSA werden laut Barracuda bei der manuellen oder automatischen Erstellung eines Tickets in RMM zusätzlich Ereignisse in ServiceNow erstellt. Dies ermögliche es MSPs, ihre etablierten Event-, Alert- und Ticket-Management-Systeme in ServiceNow mit Barracuda RMM zu nutzen.

Die Reihe weiterer Neuerungen bei RMM umfasse außerdem bessere Unterstützung für macOS einschließlich eines Mac-Device-Manager-Agenten sowie Upgrades für Catalina und Big Sur; ein neues MSI-Installationspaket für den Barracuda-RMM-Device-Manager-Agenten für Windows; verbesserte Alarmierungs-E-Mails mit Standort-, Geräte- und Alarmkonfigurationsnamen in den Betreffzeilen von Alarmierungs-E-Mails sowie eine verbesserte Suche in Berichten.

