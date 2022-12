Der Nemo Industry Probe ist eine Industrie-4.0-konforme aktive Überwachungslösung, die geschäftskritische Ebenen der Mobilfunkkonnektivität in privaten 5G-Netzwerken aufrechterhalten soll.

Keysight Technologies stellte eine Reihe weiterer 5G-Lösungen für automatisierte Service-Sicherheit, Verifizierung von End-to-End Quality of Experience (QoE) und Quality of Service (QoS) sowie aktive Tests in privaten und öffentlichen 5G-Netzwerken vor.

Viele private 5G-Netzwerke sind auf zuverlässige QoS angewiesen, um die angestrebte Betriebseffizienz rund um die Uhr aufrechtzuerhalten. Fabriken, Häfen, smarte Lagerhäuser und Energieversorger sind Beispiele für Branchen, die private 5G-Netzwerke einrichten, um kabellos ein komplexes Netz von miteinander verbundenen Sensoren, Robotern und Messgeräten zu verwalten, die als industrielles Internet der Dinge (IIoT) zusammengefasst sind.

Die Lösungen von Keysight für die Aufrechterhaltung von QoE und QoS in 5G-Netzwerken beginnen mit dem Industrie-4.0-kompatiblen Nemo Industry Probe, der die frühzeitige Erkennung von Problemen wie Interferenzen, die von mehreren Quellen ausgehen, unterstütze. Kumuliert führen diese Störungen im Netzwerk zu QoS-Problemen, die sich negativ auf die Effizienz eines Betriebs auswirken.

Keysight kombiniert laut eigenen Angaben den Nemo Industry Probe mit Nemo Cloud und Nemo Analyze, um erweiterte Funktionen bereitzustellen, mit denen Netzwerkbetreiber wichtige Leistungsindikatoren (KPIs) wie Latenz, Datenverbindungsqualität, Sprach- und Videoqualität und Datendurchsatz aus der Ferne überwachen und visualisieren können. Diese Messungen berücksichtigen Probleme wie Störungen durch Breitbandrauschen von Maschinen und andere Hochfrequenzsignale, denen Anwendergeräte (User Equipment, UE) in hochkomplexen Umgebungen begegnen können.

Keysight stellt außerdem den Nemo Active Probe vor. Dabei handelt es sich um eine Lösung für die aktive Fernüberwachung von 5G-Netzwerken, die sich für großangelegte Implementierungen an festen und mobilen Standorten wie Flughäfen, Stadien, Einkaufszentren und Bahnhöfen eignen soll. Die Überwachungslösung ermögliche es Wireless-Service-Providern und nationalen Regulierungsbehörden, einen 24/7-Betrieb des Netzwerks zu gewährleisten und Service-Level-Agreements (SLAs) einzuhalten.

Darüber hinaus bietet Keysight ein softwareorientiertes Portfolio an Lifecycle-Management-Lösungen für private 5G-Netzwerke für erweiterte Transparenz des Netzwerks, End-to-End-Performance und Sicherheitsgewährleistung sowie Netzwerkoptimierung über den gesamten Protokoll- und Anwendungsstapel.