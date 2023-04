Mit der Easy UPS 3-Phase Modular stellt Schneider Electric eine modular aufgebaute USV innerhalb der Easy-Serie vor. Die robuste dreiphasige USV habe man entwickelt, um kritische Verbraucher vor Stromausfällen und Netzschwankungen zu schützen. Dank des modularen Aufbaus biete sie Anwenderunternehmen ein 3rd-Party-geprüfte Live-Swap-Funktion für einen schnellen Modulwechsel. Die Easy UPS 3-Phase Modular ist mit einer Kapazität von 50 bis 250 kW erhältlich und lasse sich in einer einfach skalierbaren N+1-Konfiguration betreiben.

Die Easy UPS 3-Phase Modular bietet Betreibern dank ihres modularen Aufbaus hervorragende Skalierungsmöglichkeiten, so das Versprechen. Das System ist auch Teil des Green-Premium-Produktportfolios von Schneider. Dieses Programm garantiere die Energieeffizienz, Langlebigkeit, Recyclingfähigkeit und Transparenz der hauseigenen Systeme. Darüber hinaus vereine die Easy UPS 3-Phase Modular weitere USV-Techniken wie hocheffizientes Design, intelligentes Batterie-Management, Echtzeit-Überwachung und umfassende Verwaltungsfunktionen.

Mit der Easy UPS 3-Phase Modular sollen Anwenderunternehmen ihre Kapitalkosten durch ein optimiertes Investitionsmodell senken können. Darüber hinaus sollen sich geplante Ausfallzeiten durch selbstdiagnostizierende und von Drittanbietern zertifizierte "Live Swap"-Leistungsmodule sowie integrierte statische Schalter erheblich reduzieren lassen. Insgesamt sei es so möglich, kompakte Abmessungen bei optimaler Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit zu erreichen. Die Easy UPS 3-Phase Modular sei darüber hinaus so konzipiert, dass man sie möglichst einfach in Betrieb nehmen, konfigurieren, installieren und warten kann.