Der Monitoring-Experte Paessler erweitert die Möglichkeiten seiner PRTG-Hosted-Monitor-Lösung. Das Monitoring-as-a-Service-Angebot (MaaS) ist ab sofort mit diversen Lizenzierungsoptionen weltweit verfügbar. Auf diese Weise wolle man sicherstellen, dass alle Unternehmen die Lösung erhalten, die ihre spezifischen Anforderungen erfüllt.

Der Service PRTG Hosted Monitor basiert auf dem PRTG Network Monitor. Mit den Funktionen für das IT-Monitoring sowie der einfachen Integration in Systeme und Netzwerke ermöglichen die PRTG-Lösungen IT-Fachleuten ein All-in-one-Monitoring in einem Tool, so die Angaben.

PRTG Hosted Monitor biete mehr als 250 vordefinierte Sensoren out of the box und könne jedes Gerät überwachen, dem eine IP-Adresse zugeordnet ist. Die Lösung präsentiere alle gesammelten Daten in einer zentralen Plattform und gebe den Verantwortlichen Einblicke in Echtzeit.

Die Lösung müsse man durch Hosting as a Service weder herunterladen noch auf dem Server installieren. Sie ist on demand verfügbar und ist auf den Cloud-Computing-Services von Amazon Web Services (AWS) gehostet, so Paessler. Verteilte Monitoring-Techniken sollen darüber hinaus das Monitoring öffentlich erreichbarer Ziele und die Integration physischer Netzwerke auf der ganzen Welt ermöglichen.

Die Integration von PRTG Hosted Monitor gewährleiste zudem volle Flexibilität bei Zahlungen, Lizenzierungen und Verträgen, sodass Unternehmen die Größe ihrer Lizenz ändern und zwischen monatlichen oder jährlichen Zahlungsoptionen wählen können.