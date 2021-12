Atera, Unternehmen im Bereich Remote-Monitoring und -Management (RMM) und Professional-Services-Automation (PSA), hat seine Plattform für Managed Service Provider (MSPs) ergänzt und aktualisiert. Die Funktionen umfassen eine Azure-AD-Integration, Acronis Add-Ons, AnyDesk for Mac sowie E-Mail-Templates.

Die Integration mit Azure-AD ermögliche es MSPs, Kontakte aus Azure AD in Atera zu importieren und zu synchronisieren. Die Integration beinhalte eine einfache und sichere Einweg-Synchronisation, bei der sich neue Kontakte in Azure AD erstellen und bestehende Kontakte in Atera aktualisieren lassen, um Azure AD zu spiegeln.

Zudem können Acronis-Nutzer nun die aktuellen Advanced Protection Add-Ons erwerben, um die Backup-, Sicherheits- und Disaster-Recovery-Services anzupassen und zu stärken. Acronis Cyber Backup biete Datensicherung, halte Unternehmen am Laufen, schütze jeden Workload und sei unbegrenzt skalierbar. Unternehmen können auch ihren eigenen Cloud-Speicher zu Acronis bringen, so die Ergänzung von Atera.

Benutzer können sich nun über AnyDesk von ihrem Mac-Gerät aus mit ihren Kunden verbinden. AnyDesk biete einen sicheren und zuverlässigen Fernzugriff für den Support. Es sei kein vorheriges AnyDesk-Konto erforderlich. AnyDesk lasse sich auf Windows- oder Mac-OS-Geräten verwenden, um sich mit allen Windows- und Mac-Geräten zu verbinden. Die Integration erfolge mit dem AnyDesk-Performance-Paket.

Zudem können MSPs nun den Namen bestehender E-Mail-Templates ändern, um ihre Nachrichten einfach und flexibel zu gestalten zu. Sie können E-Mail-Templates für die automatisierte Kommunikation erstellen, so Atera weiter. Die E-Mail-Templates seien für die Verwendung mit Automatisierungsregeln konzipiert.