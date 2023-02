Auf seiner Kunden- und Partnerveranstaltung Cisco Live in Amsterdam stellte der IT-Ausrüster diverse Neuerungen rund um die Themen Netzwerküberwachung, Nachhaltigkeit, Hybrid Work, Internet of Things (IoT) und Security vor. Nach dreijähriger Pandemiepause – die letzte Cisco Live davor war 2020 in Barcelona – versammelten sich laut Veranstalter über 9.000 Menschen vor Ort, zahlreiche weitere folgten den Vorträgen im doppelten Wortsinn per „Live-Stream“.

„Wir haben die Digitalisierung über viele Branchen hinweg mit einem Turbo versehen“, sagte Ciscos EMEA-Präsidentin Wendy Mars in ihrer Keynote und meinte mit „wir“ ihr Unternehmen wie auch die Partner und Anwender im Publikum. Zugleich habe man sich weiterentwickelt von der Automation manueller Prozesse zu einem echten Fokus auf das Anwendererlebnis.

Liz Centoni, EVP, Chief Strategy Officer und General Manager Applications bei Cisco, lenkte dann den Blick auf das Thema Full Stack Observability: Ziel sei es, die Echtzeitüberwachung der Umgebung (Observability), Sicherheit und Networking zu einer einheitlichen „Digital Experience“ zusammenzuführen.

In diesem Kontext unterstützt Ciscos Monitoring-Lösung ThousandEyes jetzt das Open-Source-Framework OpenTelemetry, um damit Cloud-native und verteilte Telemetriedaten erzeugen, sammeln, verarbeiten und exportieren zu können. Dies erlaube es ThousandEyes, Cloud- und Internet-Daten über eine breite Palette von Lösungen hinweg zu verbinden und über Domänen hinweg korrelierte End-to-End-Einblicke zu erhalten, also vom Benutzer bis zur Anwendung.

Bekenntnis zu Net Zero

In puncto Nachhaltigkeit sieht sich der US-Konzern als Vorreiter. „Bei Cisco haben wir ein starkes Bekenntnis zu Net Zero (klimaneutrales Wirtschaften, d.Red.) abgegeben“, so Mars. Gegenüber 2019 hat der Konzern laut eigenen Angaben seine Scope-1- und -2-Emissionen um 39 Prozent gesenkt.

Cisco erweitert Webex Control Hub, das Management-Tool der Produktfamilie für Online-Collaboration, um die neue Lösung Carbon Emissions Insights. Sie soll Unternehmen helfen, den Überblick über den verursachten Treibhausgasausstoß zu erhalten und so ihre Klimaziele zu erreichen. Laut Cisco ist dies die erste Software in diesem Marktsegment, die Scope-2-Emissionsberichte erstellt und Empfehlungen zur Optimierung des Energieverbrauchs sowie zum Einsatz der Endgeräte liefert.



Carbon Emissions Insights erzeugt Reports über den geschätzten Energieverbrauch und die Emissionen (Kohlendioxid-Äquivalent, CO2e) der Webex-Geräte. Die Berechnungen nutzen laut Cisco-Angaben Formeln anerkannter Behörden wie der US-Umweltschutzbehörde. Man könne damit auch Emissionstrends im Zeitverlauf darstellen, um – hoffentlich – Fortschritte beim Erreichen von Nachhaltigkeitszielen zu erkennen. Außerdem biete das Tool einen Leitfaden für Administrationsteams zur Aktivierung von Energiesparfunktionen wie Webex Office Hours.



