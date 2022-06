Netzwerk-Konnektivität im Cloud-Zeitalter

CNaaS umfasst sowohl die Verknüpfung eigener Lokationen miteinander als auch die Anbindung an Public Clouds mittels eines globalen Backbones.

Die Idee, IT-Ressourcen entsprechend des tatsächlichen Bedarfs zu nutzen, ohne in eigene Infrastrukturen zu investieren, ist eine der wesentlichen Triebkräfte für den Erfolg von Cloud-Computing. Was für Rechenleistung oder Speicherplatz seit langem gang und gäbe ist, hat in Bezug auf die dafür notwendigen Netze allerdings erst spät Einzug gehalten. Mit dem Paradigmenwechsel hin zum Software-Defined Networking eröffnete sich auch die Möglichkeit, Konnektivität als On-Demand-Service anzubieten. In hybriden Multi-Cloud-Netzen sind allerdings die Anforderungen an Verfüg­barkeit, Management und Sicherheit nicht zu unterschätzen.

Unternehmen überführen zunehmend ihre IT-Workloads in Cloud- und SaaS-Umgebungen. Zu einem typischen Szenario gehören selbst bei Organisationen mit wenigen Standorten inzwischen lokale Datacenter, mehrere öffentliche Clouds sowie eine Vielzahl von regionalen Einheiten oder Remote-Usern. Dazu muss man die Netzwerkinfrastrukturen erweitern, konsistente Sicherheitsrichtlinien definieren und die nötige Transparenz sicherstellen.

Ein komplexes oder auch nur moderat anspruchsvolles Multi-Regionen- und Multi-Cloud-Routing erfordert einen erheblichen Planungsaufwand und oft eine langwierige manuelle Bereitstellung. Die Einführung von Netzwerkdiensten mit automatischer Skalierung, insbesondere von zustandsbehafteten Services wie Firewalls, verkompliziert die Cloud-Netzwerkumgebung noch weiter, da man einen symmetrischen Verkehrsfluss entwickeln muss. Diese Aufgabe wächst, wenn sich das Cloud-Netzwerk über mehrere öffentliche Clouds erstreckt und eine Multi-Cloud-Sicherheitsrichtlinie durchzusetzen ist.

Es mag für Unternehmen verlockend sein, ihr eigenes Cloud-Netzwerk mit Hilfe eines internen IT-Teams mit Cloud- und Netzwerk­erfahrung zu betreiben. Einige Unternehmen nutzen Colocation-Einrichtungen und verbindungsorientierte Architekturen, um die Anbindung von Standorten vor Ort an eine oder mehrere öffentliche Clouds zu erreichen. Eine andere Möglichkeit ist es, sich mit den Cloud-Onramp-Funktionen von SD-WAN-Lösungen zu beschäftigen. Diese ermöglichen es, das SD-WAN auf die öffentliche Cloud auszuweiten. Hier kommen oft AWS Transit VPC, Azure HUB oder ähnliche Angebote zum Einsatz. SD-WAN-Lösungen beschränken sich allerdings auf die Herstellung einer grundlegenden Cloud-Konnektivität.

Wenn es darum geht, neue Netzwerkdienste einzufügen, Sicherheitsrichtlinien und -­gruppen zu definieren und zu kontrollieren, die einen Durchsatz von mehreren Gigabit pro Sekunde erfordern, greifen diese ­Lösungen zu kurz. Bei jedem dieser An­sätze müssen Unternehmen zudem ein ­tiefes Verständnis für jede einzelne Cloud entwickeln und die Besonderheiten und Grenzen der Fähigkeiten jedes Cloud-­Anbieters ­erkennen.

Um diese Aufgaben zu vereinfachen, sind inzwischen Tools im Angebot, die dabei ­unterstützen sollen, die Orchestrierung von Cloud-Netzwerkkonnektivität mit Hilfe von nativen Konstrukten zu erreichen. Einige dieser Tools verwenden die zwei Elemente Cloud-Controller und Cloud-Gateway. Netzwerktechniker können mittels dieser Konsolen ihre Konnektivität anbieterübergreifend orchestrieren. Allerdings verlangt dieser Ansatz nach wie vor ein tiefes ­Verständnis dafür, welche Fähigkeiten der Cloud-Anbieter bereitstellt und wie sich diese im jeweiligen Anwendungsfall nutzen lassen. Zudem müssen Netzwerktechniker nun nicht nur die Funktionen einer ­bestimmten Cloud verstehen, sondern ­zudem das nötige Fachwissen im Umgang mit diesen Werkzeugen aufbauen.

