Die diesjährige Hannover Messe findet unter dem Leitthema „Industrial Transformation – Making the Difference” statt. Hier will Cradlepoint ansetzen und zeigen, welche Synergieeffekte sich für Fertigungsunternehmen ergeben. Im Mittelpunkt steht eine Wireless-WAN-Lösung für private 5G-Netzwerke: Sie kombiniert die Management-Software NetCloud sowie die Enterprise-5G-Router von Cradlepoint mit privaten 5G-Infrastrukturen. Das Lösungspaket ermögliche die digitale Transformation der Fertigung und sei eines der ersten im Markt, das ohne zusätzliche Entwicklungsaufwände funktioniert.

Erst vor kurzem zeigte Cradlepoint, wie die Cloud-native Lösung NetCloud Exchange, die auf richtliniengesteuerten Zero-Trust-Prinzipien basiert und mehrere SD-WAN- und Security-Dienste bereitstellt, in einem privaten 5G-Standalone-Netz Anwendungen in die bestmöglichen Netzwerk-Slices steuert (LANline berichtete). Die Demonstration veranschaulichte unter realen Bedingungen, wie Unternehmen dank Network Slicing die Vorteile durchgängiger Leistungsgarantien über 5G-Wireless-WANs nutzen können. Das erlaube es künftig mehr Unternehmen, Wireless für ihre geschäftskritischen Anwendungen als kritische WAN-Infrastruktur zu nutzen.

Zu sehen ist auch der kürzlich vorgestellte Ruggedized-Router „R2100 Series 5G", den man beispielsweise für die Außenmontage an IoT-Installationen konzipiert hat (LANline berichtete). Das Modell funke im Midband-Bereich von 5G und sei damit für datenhungrige Anwendungen prädestiniert.

Wie Unternehmen die betriebliche Effizienz steigern, die Produktionsflexibilität erhöhen und gleichzeitig für Verfügbarkeit und Sicherheit kritischer Anlagen sorgen, ist Thema von Demos und Vorträgen in Hannover.

In industriellen Umgebungen ermögliche NetCloud mehrere Vorteile: Cloud-basiertes Management, software-definierte Netzwerktechniken, Routing und Security sowie robuste Analysen und Einblicke – alles über eine Plattform. Die Demo zeigt zellulare IoT-Konnektivitätslösungen: Wie lassen sich geschlossene Fabriken in intelligente Räume verwandeln? Und wie lässt sich gleichzeitig ein Ökosystem schaffen, das schnell zu skalieren und sich auf Anforderungen zuschneiden lässt?

Das industrielle Internet der Dinge (IIoT) revolutioniert die Fertigung. Die Vernetzung von Anlagen in der gesamten industriellen Wertschöpfungskette ermöglicht eine vollständige Betriebstransparenz, um Entscheidungen in Echtzeit zu treffen, Qualität und Effizienz zu verbessern und neue Service-Möglichkeiten zu schaffen. Da Fertigungsumgebungen zunehmend mobil werden, ist die Zusammenarbeit mit drahtlosen Wide-Area-Network-Lösungen über LTE/5G erforderlich. In einer weiteren Demo zeigen Telit und Cradlepoint ein integriertes IoT-System-Management. Telit deviceWISE, eine industrielle IoT-Integrations- und Enablement-Lösung, läuft in einem Docker-Container auf 5G-/4G-LTE-Routern von Cradlepoint und ermögliche die Verwaltung industrieller IoT-Ressourcen ohne eigenen Code.