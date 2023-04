Cambium Networks, Anbieter von drahtlosen Netzwerklösungen, verbesserte seine Richtfunk-Lösung PMP 450. Um sowohl höhere Durchsatzraten als auch niedrigere Latenzzeiten bieten zu können, hat der Anbieter die Software der PMP-450-Richtfunk-Geräte verbessert. So könne man Geschwindigkeiten mit mehr als 100 MBit/s unter Verwendung der bereits vorhandenen Geräte anbieten.

In den letzten Jahren stieg die Nachfrage nach Breitbanddiensten mit der zunehmenden Verbreitung von Geräten in Privat- und Business-Netzwerken stark an. Damit diese auch zuverlässig sind, müssen Service Provider höhere Durchsatzraten und niedrigere Latenzzeiten anbieten. Durch die erweiterte PMP-450-Software sei das nun möglich. Außerdem können neue Customer-Premises-Equipment-Optionen (CPE) für Antennen die Reichweite um 30 Prozent oder mehr erhöhen, so die Anbieterangabe.

Das System verwendet die cnMedusa-MU-Mimo-Technik und unterstütze sowohl neue als auch bestehende CPE vom selben Access Point aus. Diese Aufrüstung biete Dienstanbietern einen schnellen Weg zur Umsatzsteigerung, da man Hardware nur dort hinzugefügt, wo sie auch für neue Abonnenten nötig ist.

Die Aktualisierungen des PMP 450 umfassen unter anderem eine Kapazitätsverbesserung von zehn bis 25 Prozent durch Hinzufügen der MGPF-Software (Multiple Groups per Frame) in System Release 22.1, so Cambium. Antennengewinne variieren je nach Sektorauslastung, Streaming-Multiprozessor-Anzahl und starkem Traffic, wobei die höchsten Zugewinne in dicht besiedelten Gebieten bei Spitzenlasten zu erzielen seien. Eine Kapazitätssteigerung von fünf bis zehn Prozent lasse sich zudem durch Hinzufügen der Downlink-Slot-Optimierungssoftware in System Release 22.1 realisieren. Eine Erhöhung der Reichweite um mehr als 30 Prozent sei mit einer größeren Parabolantenne möglich.