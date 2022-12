Cisco AppDynamics kündigte ein Update für seine Cloud-native Observability-Lösung AppDynamics Cloud an. Business Transaction Insights kombiniere die Überwachung von Geschäftstransaktionen mit der kontinuierlichen Kontexterfahrung der hauseigenen Cloud. Dadurch sollen Unternehmen die Observability von Cloud-nativen Anwendungen in Verbindung mit dem Geschäftskontext in ihrer Amazon-Web-Services-Umgebung (AWS) und darüber hinaus erweitern können.

Die von AIOps (dem KI-gestützten IT-Betrieb) abgeleiteten Erkenntnisse sollen es Teams ermöglichen, Anwendungen auf die gleiche Weise zu beobachten, wie Anwender die User Experience erleben, und schnell Maßnahmen zu ergreifen, um die Leistung zu optimieren und Probleme nahezu in Echtzeit zu beheben. Die erweiterten Funktionen unterstützen zunächst digitale Dienste, Cloud-native Anwendungen und Workloads auf Amazon Web Services (AWS), so die weiteren Angaben.

Moderne Cloud-native Anwendungen können stark verteilt und komplex sein. Die verantwortlichen Teams müssen sich oft auf isolierte, domänenspezifische Tools verlassen, um riesige Datenmengen zu sammeln und zu interpretieren, die ihr Technik-Stack während des normalen Betriebs erzeugt.

Mit Business Transactions Insights können Teams mehrere Datenströme aus OpenTelemetry Amazon CloudWatch nutzen, die alle mit dem Geschäftskontext korreliert sind, und dann digitale Erlebnisse in großem Umfang optimieren, so das Versprechen. Sie generieren laut AppDynamics AIOps-gesteuerte Warnmeldungen. Durch diese sollen Teams die wichtigsten Probleme identifizieren, priorisieren und beheben können, die sich auf die Nutzererfahrung und das gesamte Unternehmen auswirken könnten.

Mit dieser Funktion erhalte einTechnikunternehmen die Informationen, die es benötigt, um den Betrieb zu optimieren, den Geschäftswert von AWS-Produkten und -Services zu steigern und aktuelle und zukünftige Investitionen in Bereichen wie Kubernetes, Micro-Services und andere AWS-Infrastrukturen zu steigern.