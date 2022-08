Tibco Software hat Erweiterungen von Cloud Integration, seinem Angebot für Integration Platform as a Service (iPaaS) und Bestandteil der hauseigenen Cloud, bekanntgegeben. Sie sollen die Möglichkeiten steigern, Anwendungen, Daten und Geräte in hybriden Umgebungen zu integrieren. Ein Anwenderunternehmen, das sich in einem volatilen wirtschaftlichen Umfeld behaupten muss, könne dadurch schneller geschäftsrelevante Ergebnisse erzielen. Das Cloud-Integrationsangebot beschleunige die Automatisierung von Geschäftsprozessen und Integration digitaler Ressourcen im gesamten Unternehmen.

Mit den erweiterten Funktionen sollen Unternehmen Applikationen, Daten und Geräte schneller über eine im Software-as-a-Service-Modell bereitgestellte digitale Plattform miteinander verbinden können.

Dadurch sei es unter anderem möglich, Lösungen schnell bereitzustellen. Mit intelligenten Assistenten erhalten Entwickler Unterstützung bei der Auswahl der bestmöglichen Technik und Designmuster sowie bei der Bereitstellung. Dadurch lasse sich die Integration der Applikationen beschleunigen. Verbesserungen wie eine smarte Mapping-Technik auf der Basis von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) analysieren mittels Deep Learning die Mapping-Entscheidungen eines Entwicklers und unterbreiten auf dieser Basis Mapping-Vorschläge, so die Tibco-Angaben.

Darüber hinaus lassen sich durch ein einheitliches Entscheidungs-Management und eine einheitliche Governance Fachanwender in die Lage versetzen, getroffene Entscheidungen ohne Hürden im gesamten Unternehmen umzusetzen, so das Versprechen. Die Tibco-eigene Cloud biete somit Unternehmen und Anwendern die Möglichkeit, Entscheidungen auf einen Shared-Service zu übertragen und so für konsistente Entscheidungen zu sorgen.

Außerdem könne man Ereignisse unmittelbar in geschäftlichen Nutzen verwandeln. Die Funktionen sollen die Entwicklung einer ereignisgesteuerten Architektur erleichtern. Ein API-Modellierer vereinfache das Design von AsyncAPIs für Apache Kafka. Über eine eingebettete Registry finden Teams ereignisgesteuerte APIs und tauschen sie untereinander aus, während sie bei der Entwicklung von Lösungen mittels einer Point-and-Click-Funktion Ereignisse mühelos veröffentlichen und abonnieren können, so Tibco weiter.