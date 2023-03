Hewlett Packard Enterprise hat die Übernahme der Firma Athonet bekanntgegeben, die mobile Kernnetze für Unternehmen und Netzbetreiber bereitstellt. Damit will HPE seine Position in einem Markt stärken, der nach Prognosen von IDC bis 2026 auf mehr als 1,6 Milliarden Dollar anwachsen wird.

Athonet mit Sitz in Vicenza, Italien, verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Bereitstellung von 4G- und 5G-Mobilfunk-Kernlösungen. Privates 5G bietet für Campus- und Industrieumgebungen ein hohes Maß an Abdeckung, Zuverlässigkeit und Mobilität. Es ergänzt damit die kostengünstige und breitbandige Konnektivität per WLAN. Mit der Athonet-Software will HPE laut eigenen Angaben private Netzfunktionen als Teil des Aruba-Netzwerkportfolios direkt an Unternehmen vertreiben und gleichzeitig Kommunikationsdienstleistern helfen, private 5G-Netze für ihre Nutzerschaft einzurichten.

Die Integration der Athonet-Software in HPEs Telko- und Aruba-Portfolio soll unter anderem verbesserte private Netze ermöglichen, die die hohe Kapazität von WLAN mit der Reichweite und Mobilität von 5G kombinieren. Zudem profitiere die Nutzerschaft von beschleunigten privaten 5G-Installationen. Netzbetreiber sollen zudem eine weitere Einnahmequelle durch differenzierte Dienste erhalten, die 5G und WLAN nutzen.

Durch die Integration könne man außerdem die Kosten an die Einnahmen mit verbrauchsbasierten Modellen via GreenLake anpassen, wodurch sich das Risiko beim Eintritt in neue Märkte verringern lassen soll. Ein weiterer Vorteil sei das Management der betrieblichen Komplexität und Kosteneffizienz mit 5G-Orchestrierung und Zero-Touch-Automatisierung zur Bereitstellung neuer Workloads vom Netzwerkrand bis zur Cloud.

Privates 5G bietet Unternehmen neue Funktionen, die sicher, einfach zu implementieren und zu verwalten sein sollen Sie eignen sich für hochspezialisierte Anwendungen wie Robotik und industrielles IoT, Datennetze und Pipelines sowie Sicherheitssysteme. Die Übernahme von Athonet soll das Edge-Portfolio von Aruba stärken und die Grundlage für vollständig integrierte WLAN- und private 5G-Netze sein. Die Integration mit Aruba Central ermögliche es Netzwerk-Managern, WLAN und private 5G-Netze über eine einzige Konsole zu verwalten und die Vorteile von künstlicher Intelligenz, Workflow-Automatisierung und robuster Sicherheit zu nutzen.

Die Edge-to-Cloud-Plattform GreenLake soll private 5G-Angebote von Athonet umfassen, die alle Kosten für WLAN und privates 5G in einem monatlichen Abonnement ohne Kapitalaufwand zusammenfassen. Flexible Verbrauchsoptionen, einschließlich Networking as a Service, erlauben es, private 5G-Netze mit geringen Vorabinvestitionen einzurichten und je nach Bedarf zu skalieren, so das HPE-Versprechen.

Der Abschluss der Übernahme sei zu Beginn des dritten Quartals des HPE-Geschäftsjahres 2023 zu erwarten.