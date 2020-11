Die zwölfte Ausgabe des World Quality Reports 2020-21 (WQR), veröffentlicht von Capgemini, Sogeti und Micro Focus, zeigt die stetige Weiterentwicklung der Qualitätssicherung (QS) von einer unterstützenden Dienstleistung zu einem integralen Bestandteil der umfassenderen digitalen Transformation von Unternehmen. Der Beitrag zum Unternehmenswachstum und zu den Geschäftsergebnissen ist demnach mit 74 Prozent Zustimmung das wichtigste Ziel für Testing und Qualitätssicherung – ein Anstieg um sechs Prozentpunkte gegenüber 2018.

Der WQR 2020 unterstreicht, dass die steigenden Erwartungen an die Qualitätssicherung mit einem Fortschritt hinsichtlich verschiedener strategischer Ziele einhergehen, darunter die Notwendigkeit der Qualitätssicherung zur Unterstützung des Geschäftswachstums und der Bedeutung, die Zufriedenheit der Endbenutzer zu gewährleisten. Insgesamt gibt es einen kontinuierlichen und vielversprechenden Fortschritt, der nur leicht durch wiederkehrende, bereits in früheren Ausgaben festgestellte Hürden, geschmälert ist. Dazu zählen zum Beispiel Qualifikationslücken und die Erzielung eines Nutzens aus der Testautomatisierung. Insbesondere die Antworten deutscher Teilnehmer zeigen die Auswirkung in Form eines niedrigen Testautomatisierungsgrads über alle Testaktivitäten.

Im Einklang mit dem in den letzten beiden Jahren beobachteten Trend beschleunigte sich auch in diesem Jahr die Einführung von agilen und DevOps-Modellen. Ein deutlicher Schwerpunkt liegt auf der Steigerung der Testautomatisierung und dem Shift-Left-Ansatz, unter Verwendung von agilen Praktiken und DevOps. Ein höheres Maß der sogenannten In-Sprint-Automatisierung zu realisieren und den Mangel an Fachwissen in der Qualitätssicherung zu beheben, bleiben allerdings zu lösende Herausforderungen, um die Ziele zu erreichen.

Der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) und Machine Learning (ML) in der Qualitätssicherung hat ebenfalls zugenommen. 88 Prozent der Befragten geben an, dass künstliche Intelligenz der am stärksten wachsende Bereich ihrer Testaktivitäten ist. 86 Prozent betrachten KI als ein Schlüsselkriterium für die Auswahl neuer QA-Lösungen. Auch wenn sich die Vorteile momentan noch nicht vollumfänglich erschließen lassen, ist die große Mehrheit von den Perspektiven durch KI und ML überzeugt. Die größte Herausforderung bei der Anwendung von KI und ML in der Qualitätssicherung sind Qualifikationslücken- genannt von 34 Prozent der Befragten (zwei Prozentpunkte weniger als im letzten Jahr).

Einfluss der Pandemie

