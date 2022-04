Quest Software stellt weitere Version von Foglight vor

Quest Software, global agierender Anbieter von Lösungen für Cybersecurity, Data Intelligence und IT-Management, hat eine weitere Version seiner Foglight-Lösung vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine Plattform zur Überwachung und Optimierung für hybride Umgebungen.

Foglight in Version 6.1 ermöglicht es Unternehmen laut Quest, ihre IT-Infrastruktur und Datenbanken sicher zu verwalten. Die neue Version umfasst Tools zur tiefgreifenden Optimierung der Datenbankauslastung sowie für das Kosten-Management verschiedener Cloud-Umgebungen.

Release 6.1 ist ab sofort verfügbar. Es erlaube, Probleme nahezu in Echtzeit zu erkennen und zu analysieren. Zudem senke die Software die Betriebskosten und die Auslastung der IT-Teams. Foglight zähle laut dem Hersteller zu den Schlüsselkomponenten seines Data-Empowerment-Portfolios. Dieses richtet sich an Unternehmen, die sich mit Themen rund um Data Operations, Datenschutz und Data Governance befassen. Mit Hilfe von Quest können solche Unternehmen relevante Unternehmensdaten identifizieren, verstehen und nutzen, um schnellere und intelligentere Entscheidungen treffen zu können, so das Versprechen.

Die wichtigsten Neuerungen von Foglight 6.1 umfassen unter anderem eine neue Execution-Plan-Analysis für MySQL sowie mehrdimensionale Prüfprozesse und Execution-Plan-Analysen; außerdem ein erweitertes Benachrichtigungs-Management für Alarm-E-Mails.