Der R2100 ist IP67-zertifiziert und trotzt Wind, Wetter und Vandalismus.

Cradlepoint, Anbieter von Cloud-basierten 4G-LTE- und 5G-Mobilfunklösungen, bringt mit dem R2100 einen robusten Router auf den Markt, den man für die Dachmontage auf Fahrzeugen sowie die Außenmontage an IoT- und Digital-Signage-Installationen konzipiert hat. Das Modell funkt im Midband-Bereich von 5G und soll damit für datenhungrige Anwendungen im Nahverkehr, der öffentlichen Sicherheit, IoT und Digital Signage prädestiniert sein.

Der R2100 komme ohne außen montierte Antennen und den damit verbunden Kabelsalat aus. Zudem lasse er sich via Power-over-Ethernet über das LAN-Kabel mit Strom versorgen. Das soll Komplexität und Kosten beim Fahrzeug- und Gehäusebau reduzieren, gerade bei großen Stückzahlen. Der Router könne auch als 5G-Adapter für bestehende 4G-Wireless-WAN-Installationen von Cradlepoint und Drittanbietern fungieren.

Der R2100 ist für die Montage auf dem Fahrzeugdach oder an IoT- und Digital-Signage-Gehäusen konzipiert. Er integriert Modem, Antennen und Router in einem einzigen aerodynamischen Gehäuse, das gemäß IP67-Standard gegen Witterungseinflüsse, Vibrationen, Stöße und Vandalismus geschützt ist, so das Versprechen. Der R2100 ist mit oder ohne Wi-Fi 6 erhältlich. Er könne als eigenständiger Router oder zur Ergänzung bestehender Wireless-WAN-Installationen als 5G-Adapter im Einsatz sein.

Anwenderunternehmen sollen bestehende Wireless-WAN-Installationen von Cradlepoint um eine 5G-Verbindung erweitern können. Dazu lasse sich das Modell in der Management-Software NetCloud im Captive-Modem-Modus als Adapter nutzen und von einem angeschlossenen anbietereigenen Router steuern. Die NetCloud behandelt den R2100 als internes Modem, wodurch die Notwendigkeit einer separaten Lizenz entfällt, so die weiteren Angaben. Das Gleiche gelte für Wireless-WAN-Installationen mit Routern von Drittanbietern. Der Router könne über den WAN-Port auch hier als 5G-Adapter fungieren. Der R2100 könne im Captive-Modus, einer Software-Funktion in der Management-Software NetCloud, überdies als WLAN-Quelle dienen.

Darüber hinaus stelle der R2100 Edge-Computing-Funktionen bereit, um mit Hilfe von Containern die Funktionalität des Gerätes zu erweitern. Über die Management-Software NetCloud können Administratoren Container erstellen, ausrollen und überwachen, so Cradlepoint weiter.

Der R2100 lasse sich mit Hilfe von NetCloud administrieren und biete eine einheitliche Sicherheitslösung der Enterprise-Klasse für Fahrzeug- und IoT-Installationen am Netzwerkrand. Essenzielle Funktionen seien dabei eine End-to-End-Verschlüsselung, Thread-Erkennung und moderne Cyberabwehrfunktionen. Dies soll einen direkten und sicheren Zugang zu Cloud-Ressourcen und Internet für Anwendungen und IoT-Geräte gewährleisten. Der R2100 unterstütze überdies die NetCloud-Exchange-Services.