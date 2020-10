German Edge Cloud (GEC) und das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik IPT aus Aachen entwickeln eine offene Forschungsplattform und Testumgebung. Diese ermögliche die Erforschung und praxisnahe Erprobung von Lösungen für die digitalisierte Produktion. Die Plattform unter dem Namen „Fraunhofer Edge Cloud“ richte sich als Reallabor an Wissenschaft und Industrie. Sie basiert auf der Edge-Cloud-Technik von GEC und der International-Data-Spaces-Architektur (IDS) zum sicheren Datenaustausch.

Der erste Schritt des Projekts ist der Aufbau einer „Fraunhofer Edge Cloud“ für rund 20 Fraunhofer-Institute. Ziel ist die Pilotierung eines ersten geografisch verteilten, echtzeitfähigen Edge-Cloud-Netzes bei Fraunhofer. Das Fraunhofer IPT entwickelt gemeinsam mit Projektpartnern im Rahmen von Industrie- und Forschungsprojekten neue Produktionssysteme, Wertschöpfungsketten und Geschäftsmodelle im Sinne der Industrie 4.0.

Technischer Kern des Projektes ist die Edge-Cloud-Appliance Oncite von GEC. Oncite sei eine Plug-and-Produce-Lösung und basiere auf einer hochverfügbaren und skalierbaren Edge-Cloud-Technik in Form eines kompakten Rechenzentrums. Diese Komplettlösung ermögliche es auf Basis der Edge-Technik, Daten in vernetzten Fabriken in Echtzeit und hochsicher für digitale Prozesse wertschöpfend nutzbar zu machen. Dabei sollen sich generierte Daten vor Ort auf der Oncite verarbeiten und speichern lassen. Gleichzeitig behalten Unternehmen die volle Souveränität über ihre Daten, so GEC.

Dr. Sebastian Ritz, CEO der German Edge Cloud, erklärte: „Mit Oncite setzen wir konsequent auf die Vorzüge von Open-Source-Produkten. Auf dieser Basis können virtuelle Infrastrukturen komplett selbstständig aufgebaut und betrieben werden. Das Cloud-Framework liefert dafür alle notwendigen Komponenten und Services für Storage, Compute und Software Defined Networking (SDN). Als Feinschliff kommt ein eigens von German Edge Cloud entwickeltes Frontend zum Einsatz, um damit unter anderem den Zugang zu der gesamten Plattform zu vereinfachen.“

Außerdem setzen Fraunhofer und German Edge Cloud bei ihrer Lösung laut eigenen Angaben auf die International-Data-Spaces-Architektur (hervorgegangen aus der Fraunhofer-Gesellschaft und jetzt geführt von der IDSA). Diese ermögliche es, Daten in einem sicheren Datenraum auszutauschen und deren Verwendung auf den vereinbarten Einsatzzweck zu beschränken. Teilnehmer an den International-Data-Spaces sollen selbst entscheiden, wer die Daten sieht, wer sie nutzen darf oder wie viel sie kosten.

Weitere Informationen stehen unter www.gec.io zur Verfügung.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Verwandte Artikel

Fraunhofer-Institut für, German Edge Cloud