ThinPrint, Berliner Anbieter von Druck-Management-Lösungen, stellt mit Cloud Print Server on Azure einen Cloud-optimierten Druck-Server vor, der schnelles und zuverlässiges Drucken in der Private Cloud – zum Beispiel von Remote Desktops aus – ermöglichen soll. Dem Administrationsteam gebe ein Management-Portal die Kontrolle über die Druckumgebung, während das Unternehmen durch geringere Arbeitsbelastung und Bandbreitennutzung Kosten sparen könne, so das Versprechen der Berliner.

Viele Unternehmen migrieren ihre IT-Infrastruktur in die Cloud, und eine der beliebtesten Plattformen dafür ist Microsoft Azure. ThinPrints Cloud Print Server on Azure soll es Unternehmen in einer Private-Cloud-Umgebung erleichtern, einfach, performant und mit möglichst wenig Aufwand zu drucken.

Cloud Print Server biete dafür eine adaptive Komprimierung, um das Druckdatenvolumen zu minimieren und die Bandbreite möglichst gut auszunutzen, während Features wie SpeedCache die Ausdrucke beschleunigen sollen. Eine AutoConnect-Funktion sorgt laut Hersteller für die schnelle und flexible Zuweisung von Netzwerk- und lokalen Druckern.

Treiberfreies Drucken für alle Druckermodelle mache die arbeitsaufwendige Verwaltung nativer Druckertreiber in physischen und virtuellen Desktops überflüssig. SSL-Verschlüsselung sorge für die sichere Übertragung von Host-Druckaufträgen, zudem gebe es Funktionen für Lastverteilung und Hochverfügbarkeit.

ThinPrint stellt Cloud Print Server 30 Tage lang mit vollem Funktionsfumfang zum kostenlosen Test bereit.