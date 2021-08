Der Lösungsanbieter Netscout Systems hat Omnis Smart Edge Monitoring vorgestellt. Ziel sei es, IT-Teams eine vollständige Transparenz zur Qualitätssicherung der Endbenutzererfahrung in jedem Netzwerk oder jeder Anwendung zu ermöglichen - unabhängig davon, wo die Endbenutzer ihre Arbeit ausführen. Dafür konzipierte der Anbieter laut eigenem Bekunden die Service-Assurance für hybride Unternehmen neu und führt eine Architektur ein, die intelligente Datenanalyse mit synthetischen Transaktionstests kombiniert.

Omnis Smart Edge Monitoring überwinde mit der Kombination aus synthetischen Tests und Paketanalyse eine der größten Herausforderungen der IT bei der Problemerkennung und -lösung in komplexen, herstellerübergreifenden Umgebungen, so das Versprechen. Durch die integrierte Analyse soll das Monitoring schnell erkennen, wie die Endbenutzererfahrung aussieht und den Ursprung auftretender Probleme ermitteln.

Als beispielhaften Anwendungsfall nennt der Anbieter Unified Communications as a Service (UCaaS). Wenn Benutzende zu Hause, in Zweigstellen und Remote-Offices oder in der Zentrale eine schlechte Leistung auf Plattformen wie Webex, Microsoft Teams und Zoom feststellen, identifiziere Omnis Smart Edge Monitoring Probleme, wie Verzögerungen beim Einwählen in Meetings sowie schlechte Audio- und Videoqualität.

Auch das Work-from-Home-Modell stellt laut Netscout ein geeignetes Einsatzszenario dar. Da ein signifikanter Prozentsatz der Unternehmen ein hybrides Mitarbeitermodell betreibt, biete Omnis Smart Edge Monitoring eine frühzeitige Erkennung von Leistungseinbrüchen mit Analysen im gesamten Transaktions-Ökosystem - vom Netzwerk des Heimanwenders über das WAN, das Rechenzentrum, die Anwendungs- und Datenbank-Server bis hin zu Cloud- und SaaS-Anbietern.

Ein weiteres Einsatzbeispiel: Cloud-Migrationen können Lücken in der Transparenz aufweisen, die nach dem Start zu Leistungsproblemen führen. Omnis Smart Edge Monitoring überprüfe die Nutzererfahrung vor, während und nach der Umstellung auf Cloud-basierte Anwendungen, um Leistungsprobleme zu vermeiden.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Verwandte Artikel

Netscout

Netscout

Performance-Monitoring