Zyxel Networks, Anbieter von KI- und Cloud-basierten Netzwerklösungen, präsentierte sein neues 5G-NR-Fixed-Wireless-Access-Produktportfolio. Dieses biete insbesondere für ITK-Fachhändler und Distributoren einen hohen Mehrwert und erweiterte Geschäftschancen. So sollen Channel-Partner mit der 5G-NR-Technik ihren Kunden nun besonders leistungsfähige Breitbanddienste, Verbindungen in maximaler Geschwindigkeit, verbesserte Netzwerksicherheit und Einsatzflexibilität bieten können.

Unter 5G New Radio (5G NR) versteht man die Funkschnittstelle in Mobilfunknetzwerken der fünften Generation (5G). Ihre Vorteile sind hohe Datenraten bis in den zweistelligen Gigabitbereich sowie eine bestmögliche spektrale Effizienz der genutzten Funkfrequenzen. Zudem sind eine Anschlussdichte von bis zu einer Million mobiler Geräte pro Quadratkilometer sowie kurze Latenzzeiten von nur einer Millisekunde möglich. Um dies zu gewährleisten nutzt 5G NR Techniken wie Massive MIMO, Beamforming, OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing), flexible Trägerabstände und -bandbreiten sowie Small Cells.

Mit seinem 5G-Portfolio bietet Zyxel eine breite Palette von Produkten für Außen- und Innenbereiche sowie für den mobilen Einsatz an. Das Portfolio umfasst den 5G-NR-Outdoor-Router (NR7101), den 5G-NR-Indoor-Router (NR5101) und den 5G-NR-Portable-Router (NR2101).

Die Lösungen gewährleisten laut Zyxel-Angaben ortsunabhängige Konnektivität und stellen zudem WiFi-6-Technik bereit. Fachhändler sollen dadurch Anwendern optimale WLAN-Performance mit hohen Geschwindigkeitsraten ohne Funklöcher ermöglichen können.

Des Weiteren sind die 5G-NR-Lösungen mit einer mobilen App ausgestattet, die es Nutzern ermögliche, Geräte einfach zu installieren und an ihr Netzwerk anzuschließen. Die App reduziere die Installationszeit und den Bedarf an kostspieligen professionellen Installationen. Zudem könne die Nutzung der App erfolgen, um WAN-Backups zu erstellen und die CPE-Platzierung zu verstärken.

Weitere Informationen stehen unter www.zyxel.com zur Verfügung.

