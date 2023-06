Cambium Networks, Anbieter von drahtlosen Netzwerklösungen, führte ein Update der Management-Plattform cnMaestro durch. Dieses ermögliche die Integration von weiteren Funktionen – unter anderem für die End-to-End-Sicherheit und Automatisierung – in Netzwerke. In einem einzigen cnMaestro-Framework sollen Service-Provider und Unternehmen nun mehrere Netzwerke verwalten können.

Auch in kleinen und mittelständischen Unternehmen sind ausgefeilte Lösungen für Netzwerksicherheit und Bedrohungsschutz erforderlich. Diese standen bislang nur großen Unternehmen mit großen Personal- und IT-Ressourcen zur Verfügung. Durch das Update können nun auch KMU solche Lösungen in Anspruch nehmen, so Cambium. cnMaestro 4.0 erweitert den Anwendungsbereich der Network-Service-Edge-Lösung (NSE) des Anbieters. So sollen mehr Unternehmen auch mit einem geringen IT-Personal und -Budget fortschrittliche Sicherheit und Bedrohungsschutz bereitstellen können.

Die Management-Plattform umfasse nun unter anderem Site-to-Site VPNs für den Aufbau sicherer Netzwerke mit mehreren Standorten. Für eine verbesserte Benutzersicherheit sorge VPN-Multifaktor-Authentifizierung mit Google Authenticator. Darüber hinaus umfasse cnMaestro 4.0 über PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) für Benutzerauthentifizierung und IP-Adressverwaltung. SD-WAN-Einstellungen stehen laut dem Anbieter zur Optimierung des Traffic Flows über WAN-Schnittstellen zur Verfügung.

Für Unternehmen, die Azure Active Directory (AD) als Identitätslösung nutzen, biete cnMaestro X 4.0 Unterstützung für Single-Sign-on-Authentifizierung mit Azure AD für Benutzer, die auf Cambium-eigene WLAN-Lösungen zugreifen. IT-Administratoren sollen nun Active-Directory-Dienste in den Netzwerkzugang integrieren können, um die Erfahrung der Endbenutzer zu verbessern.

Außerdem erweitert cnMaestro X 4.0 die Möglichkeiten für die Automatisierung mit Assists. Die Lösung helfe dabei, potenzielle Schwachstellen in der Netzwerkinfrastruktur zu identifizieren. Assists unterstütze Administratoren dabei, Probleme zu identifizieren und sofort zu beheben, um die Infrastruktur des Netzwerks zu optimieren und die allgemeine Zuverlässigkeit zu erhöhen.