Microsoft 365 dient Millionen Business-Kunden als elementare Kommunikationsplattform, über die sensible Dateien und Daten laufen. Sollte es jedoch durch Systemausfälle oder Cyberangriffe zum Verlust wichtiger Unternehmensinformationen kommen, bieten die Redmonder nach Einschätzung von Hornetsecuriry keine ausreichenden Optionen zur Sicherung und Wiederherstellung dieser.

Mit dem Service 365 Total Backup launcht der E-Mail-Cloud-Security Anbieter daher nun eine umfassende Backup- und Wiederherstellungslösung für Microsoft 365-Postfächer, Teams, OneDrive-für-Business-Konten, SharePoint-Dokumentenbibliotheken und Windows Endpoints.

Automatische Sicherung und Wiederherstellung aller Microsoft-365-Daten, einfache Konfiguration und multimandantenfähige Verwaltung: Diese und weitere Vorteile sollen für die neue Backup-Lösung von Hornetsecurity stehen. Innerhalb weniger Minuten sei der Service eingerichtet. Nutzende können über das benutzerfreundliche Backup-Dashboard sämtliche Backup- und Wiederherstellungsaktivitäten für alle Microsoft-365-Daten ihres Unternehmens überblicken und einstellen. Sicherungen erfolgen schließlich vollständig automatisiert und sind mehrmals täglich möglich.

„Das Bewusstsein für die möglichen Auswirkungen von erfolgreichen Cyberattacken auf Unternehmen steigt zunehmend – und somit auch die Nachfrage nach leistungsstarken und verlässlichen Lösungen zum Schutz vor Datenverlusten im Microsoft-365-Umfeld. Viele wissen aber nicht, dass Microsoft selbst keine ausreichenden Sicherungsmechanismen bereitstellt. So kommt es bei Bedienungsfehlern immer wieder zu Datenverlust – so hat zum Beispiel KPMG letztes Jahr aus Versehen die Teams-Chats von 145.000 Mitarbeitern unwiederbringlich gelöscht. Für unsere Partner ist 365 Total Backup somit ein entscheidender Baustein, um auch in der Microsoft Cloud die Daten ihrer Kunden nach geltenden IT-Richtlinien sichern zu können“, sagt Daniel Hofmann, CEO von Hornetsecurity.

