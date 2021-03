Rubrik, spezialisiert auf Cloud-Daten-Management, hat seine Sicherungslösung „Protection“ für die Microsoft-365-Suite auf SharePoint und Teams ausgeweitet. Die Sicherungslösung für Microsoft 365 biete Vorteile, um den Management-Aufwand durch sichere Backups, schnelle Wiederherstellung und Automatisierung zu verringern.

Die Pandemie hat Unternehmen nicht nur dazu veranlasst, ihre Cloud-Strategie zu überdenken, sondern auch die Sicherheit der Daten, sobald sie sich in der Cloud befinden. Die Einführung neuer SaaS-Anwendungen geht mit dem notwendigen Willen einher, native Cloud-Daten zu schützen und das Risiko eines Datenverlusts zu mindern. Die Nutzungsmodalitäten der Cloud-Anbieter besagen, dass der Schutz der Anwendungsdaten in der Verantwortung der Nutzer liegt. Daher ist es für Unternehmen unerlässlich, ihren Ansatz zum Schutz von SaaS-Daten in ihre allgemeine Daten-Management-Strategie zu integrieren. Der Ansatz von Rubrik biete einen einfachen Weg, um die Microsoft-365-Suite zu schützen.

Mit seiner Sicherungslösung für Microsoft 365 ergeben sich laut Rubrik Vorteile, um den Verwaltungsaufwand zu verringern. Benutzer sollen Daten einfach über Exchange Online, OneDrive, SharePoint und Teams hinweg sichern können. Die Möglichkeit für Offline-Backups sorge dafür, dass wichtige Daten sicher, leicht auffindbar und immer zugänglich sind.

Außerdem könne der Anwender einzelne E-Mails oder ganze OneDrive-Ordner mit drei Klicks an jedem beliebigen Ziel wiederherstellen. Daten sollen sich einfach mit der globalen prädiktiven Suche auf Dateiebene finden lassen, um Datenverluste schnell zu beheben und die Geschäftskontinuität sicherzustellen.

Laut Rubrik können Unternehmen das Management in großem Maßstab rationalisieren und automatisieren. Management und Reporting sollen sich über On-Premises und Cloud hinweg mit einer einzigen Softwareplattform zentralisieren lassen. Die automatisierte Richtlinienzuweisung mit einer leistungsstarken SLA-Engine ermögliche es, RPOs für große Microsoft-365-Umgebungen einzuhalten.

Das Management der Microsoft-365-Datensicherung muss keinen weiteren komplizierten Management-Aufwand bedeuten, so Rubrik. Der Einsatz einer Daten-Management-Plattform wie Rubriks Polaris gebe Unternehmen die Gewissheit, dass kritische Daten sicher und jederzeit zugänglich sind.

Weitere Informationen finden sich unter www.rubrik.com.

