Cradlepoint hat mit „Cellular Intelligence“ eine Sammlung von softwarebasierten Funktionen im Angebot, die Verbindungen, Datenpläne und -verkehr von Mobilfunknetzen erkennen, koordinieren und optimieren. Ab sofort beinhaltet diese Sammlung das SIM-Management, das auf der Integration von Ericssons „IoT Accelerator“ mit Datenbanken wie Cradlepoints NetCloud basiert. IT-Verantwortliche sollen nun Mobilfunk-Router, SIM-Karten und Datentarife direkt in der NetCloud aktivieren und verwalten können.

Cellular Intelligence bündelt die Erfahrung des Anbieters bei 4G-LTE- und 5G-Konnektivität für Unternehmen zu einem Feature-Set, das in jeden Bereich des Cradlepoint-Portfolios integriert ist. IT-Teams sollen damit wirkungsvolle Verwaltungs-, Kontroll- und Sicherheitsfunktionen an die Hand bekommen.

Unter anderem sollen Live-Statistiken, Statusanzeigen und eine Aufschlüsselung der Mobilfunkverbrauchsdaten die Transparenz und Kontrolle der Mobilfunkdienste erhöhen. Darüber hinaus ermögliche es das Mapping von Mobilfunksignalen Organisationen, wie Sicherheitsbehörden oder ÖPNV-Betreibern, die Empfangsqualität befahrener Routen zu kartieren und anzuzeigen. Die softwaregesteuerte Modem-Funktion optimiere die Verbindungsqualität über mehrere Modems und Netzbetreiber hinweg und mache so die Konnektivität planbar und zuverlässig.

Für Mobilfunknetze optimierte SD-WAN-Funktionen ermöglichen laut Cradlepoint das Ausspielen von Traffic-Steering-Policies in Abhängigkeit von WAN-Bedingungen und in Bezug auf Anwendungen. Zudem sollen anwendungsbezogene Sichtbarkeit, Reportings und Kontrollen Administratoren Einblick in die Leistung ihrer Anwendungen geben, so dass sie bei Bedarf eingreifen können. Außerdem ermögliche die anwendungsbasierte Failover-Kontrolle IT-Organisationen, genau zu steuern, welche Anwendungen und Funktionen eine mobilfunkgestützte Failover-Verbindung nutzen dürfen. Ein sicheres Verwaltungsprotokoll mit detaillierten Diagnose-, Warn- und Protokolldaten verbessere schließlich das Troubleshooting, ohne die Datentarife zu strapazieren.

Das SIM-Management basiert auf der Integration mit der IoT-Accelerator-Plattform von Ericsson. Laut Cradlepoint bieten Kommunikationsdienstleister und andere Partner ihren Nutzern damit die Möglichkeit, Mobilfunkdatenpläne für ihre Geräte in Echtzeit anzuzeigen, zu aktivieren und anzupassen. Datenpläne lassen sich über das gesamte Wireless WAN kontrollieren, auch länderübergreifend, so die weiteren Angaben.