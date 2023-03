SD-WAN mit den Lösungen von Extreme Networks.

Hybride Umgebungen, gestiegene Anforderungen der Anwenderschaft und Anwendungen wirken sich massiv auf Netzwerke aus. Gefragt sind effiziente und sichere Lösungen, um die aktuellen Anforderungen angemessen zu erfüllen.

Seit mehr als drei Jahren beschleunigt die Pandemie die digitale Transformation der Unternehmen und ermöglicht zunehmend mobiles und dezentrales Arbeiten. In immer mehr Unternehmen stellt die Mischform von Präsenzzeit am Arbeitsplatz und Home-Office den Standard dar. Entsprechend nehmen kleinere, aber gleichzeitig vielfältigere Büroumgebungen zu. Mit den Arbeitsorten ändert sich auch die Applikationslandschaft, die sich zunehmend in die Cloud verlagert, um Agilität zu gewinnen und allen Mitarbeitenden die gleiche Performance bieten zu können. Hybride Arbeitsumgebungen mit einem Mix aus Cloud-gehosteten und On-Premise-Anwendungen stellen IT-Teams jedoch vor die Herausforderung, diese Umgebungen sicher und kosteneffizient zu managen. „Produktive und kollaborative IT-Teams – egal, ob in Networking, Sicherheit, technologischer Entwicklung, Betrieb oder Support – benötigen umfassende Netzwerktransparenz und -kontrolle, um das Netzwerkversprechen in diesem hypervernetzten digitalen Zeitalter erfüllen zu können“, fasst Mark Leary, Research Director, Network Analytics and Automation des Marktforschungs- und Analystenhauses IDC, die Anforderungen im Bereich Netzwerkinfrastruktur zusammen.

Neue Netzwerkentwürfe

Anwender wollen von überall und mit jedem Gerät auf Anwendungen zugreifen, kommunizieren und arbeiten, gleichgültig, wo die genutzten Applikationen in Betrieb sind. Unternehmen benötigen eine Möglichkeit, sowohl Netzwerke in Niederlassungen als auch an verteilten Standorten zu modernisieren – nicht nur um Applikationen in der Cloud sicher zu betreiben. Um konsistente Anwendungserlebnisse bereitzustellen, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen, müssen Unternehmen die Art und Weise ändern, wie sie ihre Netzwerke entwerfen. Software-Defined Wide Area Network (SD-WAN) ist ein kritisches Element dieses neu konzipierten Netzwerks, das es Unternehmen ermöglicht, ihre WAN-Verbindungen zu optimieren und zu automatisieren. Im Gegensatz zu traditionellen, auf Hardware basierenden WAN-Lösungen nutzt SD-WAN Software, um die Verbindungen zu steuern und zu verwalten.

Die Einhaltung der Service-Level für Cloud, SaaS und private Datacenter-Applikationen, unabhängig von Zugriffsort und -zeit der Nutzerschaft, gewinnt durch die zunehmende Verlagerung der Anwendungen weg aus On-Premises-Umgebungen immer mehr an Bedeutung. Das Monitoring der Performance der Applikationen und idealerweise auch die kontinuierliche Optimierung von Leistung und Auslastung lässt sich durch Cloud-native SD-WAN-Lösungen deutlich erleichtern. Dabei sollte die Einhaltung der diversen Datenschutz- und Security-Vorgaben, beispielsweise auch die ISO 27001, 27017- und 27701-Zertifizierungen und die CSA-Star-Level-1-Bescheinigung, genauso selbstverständlich sein wie eine SOC-2-Auditierung. Das SOC-Audit (Service Organization Control) deckt fünf Vertrauensfaktoren der sicheren Informationsverarbeitung und -speicherung ab. Dazu gehören:

Sicherheit: Das System ist physisch und logisch vor unbefugtem Zugriff geschützt.

Verfügbarkeit: Das System ist für den Betrieb und die Nutzung wie vereinbart verfügbar.

Verarbeitungsintegrität: Die Systemverarbeitung ist vollständig, präzise, zeitnah und autorisiert.

Vertraulichkeit: Vertrauliche Informationen sind wie vereinbart geschützt.

Datenschutz: Persönliche Daten werden gemäß den Verpflichtungen im Datenschutzhinweis der Entität und der Kriterien der Generally Accepted Privacy Principles (GAPP) gesammelt, verwendet, aufbewahrt, offengelegt und vernichtet.

