Der Kubernetes-Spezialist SysEleven startet mit dem Produktivbetrieb von MetaKube Accelerator und erweitert damit sein Managed-Kubernetes-Angebot. Mit dem Open-Source-basierten Framework sollen Organisationen Softwareprojekte einfach erstellen, zentral verwalten und in der SysEleven-eigenen OpenStack Cloud betreiben können.

Die Bedienung funktioniert laut dem Anbieter ähnlich wie ein klassischer Softwarekatalog, in dem der Nutzerschaft bereits auf Funktionalität, Aktualität und Kompatibilität getestete Best-Practice-Konfigurationen zur Verfügung stehen. Von diesen sogenannten Building Blocks müssen Applikationsentwickler nur noch die für ihre Umgebung erforderlichen Konfigurationen durchführen, so das Versprechen. Dazu gehören beispielsweise die Bereiche Monitoring und Logging, DNS- und Zertifikats-Management sowie Datenhaltung mit MySQL oder Redis.

Marc Korthaus, Geschäftsführer von SysEleven, erklärte: „Viele Softwareprojekte benötigen immer wieder die gleichen Komponenten. Als Kubernetes-Spezialist übernehmen wir mit MetaKube Accelerator elementare Vorarbeiten und automatisieren die Einrichtung und das Management von Cloud-Native-Anwendungen erheblich.“

Die technische Grundlage der Plattform bildet MetaKube Core, das hauseigene Managed-Kubernetes-Angebot, für dessen Betrieb die Unternehmen keine eigene Infrastruktur bereitstellen müssen, so SysEleven. MetaKube Accelerator biete darauf aufbauend eine integrierte Umgebung, in der Applikationsentwickler komplette Setups aus kuratierten Building Blocks zusammenstellen. SysEleven stellt laut eigenem Bekunden stets neue Versionen von Building Blocks bereit, die aktualisierte Versionen der referenzierten Software deployen. Darüber hinaus stelle man durch eigene Tests das reibungslose Zusammenspiel der Komponenten und das Deployen lauffähiger Software sicher.

Zudem lasse sich mit der Application Release Automation die Zusammenstellung und Verteilung oder das Aktualisieren einer Applikation in den verschiedenen Betriebsumgebungen automatisieren. Das Setup umfasse außerdem eine Datenschnittstelle, die verschiedene Betriebsparameter weiterleitet, um beispielsweise Kernfunktionen wie Alerting und Monitoring zu realisieren.

Schließlich betont der Kubernetes-Spezialist die Unabhängigkeit von Cloud-Providern. Dank der Standardisierung mit Hilfe von Kubernetes sollen sich Anwenderunternehmen ohne Vendor-Lock-in frei entscheiden können, ob sie ihr Setup in zertifizierten deutschen Rechenzentren mit voller DSGVO-Kompatibilität oder in einer Cloud ihrer Wahl betreiben wollen.

„Mit MetaKube Accelerator bieten wir unseren Kunden eine softwareunabhängige und standardisierte CI/CD-Pipeline an, sodass sie komplette Setups definieren und sich auf gängige Applikationen verlassen können. Wir stellen ihnen eine sichere Software Supply Chain zur Verfügung und kümmern uns vollumfänglich um das Aktualisieren und Testen der Building Blocks“, erläuterte Korthaus und fügte hinzu: „Wir lösen mit MetaKube Accelerator die Herausforderung, permanent die Aktualität und Kompatibilität der eingesetzten Open-Source-Komponenten sicherzustellen. Gefahren durch Sicherheitslücken, beispielsweise wie in dem weit verbreiteten OpenSSL, beseitigen wir bei MetaKube Accelerator schon sehr frühzeitig, indem wir alle verwendeten Komponenten auf offiziell gemeldete Schwachstellen untersuchen und gegebenenfalls aktualisierte Versionen bereitstellen, die die Kunden dann verwenden können.“

SysEleven arbeitet laut eigenen Angaben bereits an einer Erweiterung. Dazu zähle die Integration von PostgreSQL als Building Block. Zum anderen sollen die Anwenderunternehmen im Sinne eines „Bring your own Building Block“ den Applikationskatalog um weitere Applikationen ergänzen können, für die noch keine Best Practices bereitstehen.