Bild 1. Die Edge-Computing-Server innerhalb der Verteilerschränke ermöglichen eine schnelle Datenverarbeitung vor Ort.

Das Phänomen der „Smart City“ fasziniert die Menschheit schon seit Tausenden von Jahren. Ein Beispiel ist das antike Rom. Diese Stadt stellte ein komplexes, vernetztes System dar, das neue Techniken für die Verwaltung einsetzte, vom öffentlichen Verkehrssystem bis zur logistischen Verteilung von Energieträgern wie Holz. Aquädukte und Wasserableitungssysteme veränderten zu der Zeit das Leben der Menschen – ganz zu schweigen von den gepflasterten Straßen, die den Verkehr revolutionierten. Der Blick in die Gegenwart zeigt, was eine smarte Stadt heute bedeuten kann.

2.000 Jahre später und die technischen Entwicklungen gehen weiter. Selbstfahrende Autos, intelligente Verkehrssystemen und Lieferroboter gehören zur Vision einer modernen Stadt von heute. Eine Sache bleibt dabei jedoch immer gleich: Kein Fortschritt kommt über Nacht.

Näher am Netzwerkrand

Damit moderne Smart Cities möglichst effizient arbeiten können, ist ein Netz notwendig, das mit hoher Bandbreite und geringer Latenz große Datenmengen verarbeiten kann. Und obwohl zuverlässige und preiswerte 5G-Netze in vielen Städten bereits im Aufbau sind, ist die Netzabdeckung in einigen Gebieten mangelhaft. Eine perfekte Infrastruktur ist allerdings nicht ausreichend, da die Datenmengen und Latenzzeiten dennoch zu hoch wären.

Als eine mögliche Lösung setzt hier das Prinzip hinter Edge Computing an. Damit lässt sich die Datenverarbeitung verteilen, was Computer und Datenspeicher näher an die Quelle der Daten bringt. Mit der Edge-Technik ist es möglich, schneller Entscheidungen zu treffen und die Daten in Echtzeit im Gerät selbst zu verarbeiten, anstatt diese zur Verarbeitung an ein weit entferntes Rechenzentrum zu senden. Die Reaktionszeiten sind dementsprechend kürzer. Das ist ein Schlüsselfaktor, wenn es um die Verwaltung von Techniken mit hoher Bandbreite geht, die für die smarte Stadt notwendig sind. Nur so lässt sich sicherstellen, dass das erarbeitete Stadtkonzept den gewünschten Erfolg mit sich bringt. Für eine Kommunalverwaltung bedeutet ein Edge-Computing-Netz außerdem erhöhte Zuverlässigkeit sowie Kosteneffizienz. Durch die geräteinterne Datenverarbeitung mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI) müssen die Daten nicht in der Cloud gespeichert werden, da nur die Verarbeitung der wichtigsten Daten erfolgt.

Mit gutem Beispiel voran

In der Stadt Barcelona spielt die Einführung von intelligenter, datengesteuerter Technik, die das Leben ihrer Bürgerinnen und Bürger verbessern soll, eine wichtige Rolle. Im Jahr 2015 begann die Stadt mit Hilfe einer Reihe von Pilotprojekten mit der Netzwerktransformation, deren Fortsetzung auch bis heute noch andauert. Neben dem Aufbau des 5G-Netzes und einer privaten Infrastruktur, arbeitet Barcelona mit verschiedenen Partnern zusammen, um weitere Anwendungsfälle für intelligente Technik zu erproben. Die Einführung von selbstfahrenden 5G-Bussen ist ein Beispiel dafür. Zusammen mit der Fira de Barcelona, der Messegesellschaft der Stadt, will man nachhaltige Mobilitätslösungen in großen, geschlossenen Räumen anbieten.

Nachdem sowohl die bereitgestellte Infrastruktur – inklusive Edge-Computing-Server – als auch ein privates 5G-Standalone-Netz implementiert sind, lässt sich das neben dem Verkehr auch zur Unterstützung der Rettungsdienste einsetzen. Daten, die eine künstliche Intelligenz in Echtzeit analysiert, ermöglichen es den Rettungskräften, im Bedarfsfall schneller zu reagieren.

Barcelona hat zum aktuellen Zeitpunkt bereits mehr als 3.000 Straßenverteilerschränke für technische Infrastruktur gebaut und plant auch weiterhin die digitale Transformation in Bezug auf Effizienz, Transparenz und soziale Innovation voranzutreiben. Allerdings ist ein solches System nicht für jeden Ort passend. Als Küstenstadt und beliebtes Touristenziel steht Barcelona anderen Herausforderungen gegenüber als andere Städte der Welt.

