Online USV-Systeme, Hersteller von unterbrechungsfreier Stromversorgung (USV), bietet ab sofort mit den Modellen der USV-Xanto-Serie dreiphasige Hochleistungs-USV-Anlagen für Rechenzentren, Gebäude-und Etagenverteiler an. Installations- und Wartungs-Services runden das Angebot ab.

Die Modellreihe „USV Xanto 3-phasig“ sichere große Lasten in Gebäuden und Rechenzentren im Leistungsbereich bis 40 kVA ab. Sie schütze sensible Anwendungen in Server-Farmen, Datenspeicher, Schaltanlagen und IT-Infrastrukturen. Die USV-Anlagen halten extreme Spannungsschwankungen, Oberwellen und Spannungsspitzen von allen angeschlossenen Installationen ab, so das Versprechen.

Die USV-Xanto-Serie erreiche die höchste Sicherheitsstufe VFI-SS-111 nach IEC 62040-3 und sei mit der Dauerwandler-Technik ausgestattet. Sie entkoppele alle stromverbrauchenden Geräte und Anwendungen vollständig vom Stromversorgungsnetz. Durch den USV-Parallelbetrieb von maximal sechs Geräten lasse sich der individuelle Leistungsbedarf vollständig abdecken und höchstmögliche Redundanz herstellen. Bei Bedarf soll sich die Überbrückungszeit durch zusätzliche Batteriesysteme verlängern lassen.

Die integrierte DPT (Dynamic Power Technology) sorge für einen hohen Wirkungsgrad bis zu 96 Prozent im Normalbetrieb. Mit dem Eco-Mode-Betrieb, bei dem die USV-Anlagen bei guter Netzstromqualität in den Eco-Modus wechseln, sollen sich Verteiler und Verbraucher energieeffizient schützen und der Wirkungsgrad auf 99 Prozent steigern lassen.

Mit der bereits integrierten USV-Management-Software DataWatch kann man die USV-Anlagen überwachen und managen. Die Software ermögliche Datenanalysen zu Stromversorgung, Spannungsspitzen und Energieeffizienz.

Zudem will der USV-Hersteller mit seinem Partner-Enablement-Angebot Vertriebspartner in die Lage versetzen, ihren Kunden eigenständig Hochleistungs-USV-Anlagen und passende USV-Sicherheitskonzepte anzubieten. Zudem ist ein individueller Aufstellungs- und Installations-Service buchbar.

Die Modelle stehen in vier Leistungsklassen (10.000 VA bis 40.000 VA) zur Verfügung. Notwendiges Zubehör wie externe Handumgehungen, Netzwerk-Management-Karte und PDUs sind beim Hersteller direkt bestellbar, so die weiteren Angaben.