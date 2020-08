Teamviewer, weltweiter Anbieter von Remote-Konnektivitätslösungen, hat die Verfügbarkeit eines Web-Monitoring-Moduls als Teil der bestehenden Remote-Monitoring-und-Management-Lösung bekanntgegeben. Die TeamViewer-Plattform bietet damit eine erweiterte Funktion für Website-Administratoren und Betreiber von Onlineshops, da diese nun neben der Überwachung und Fernwartung des Servers auch die Möglichkeit haben, den Internetauftritt auf Erreichbarkeit und Funktionalität zu überprüfen und somit Ausfallzeiten und Verluste zu minimieren.

Allein in Deutschland wurden laut dem hiesigen Handelsverband 2019 59,2 Milliarden Euro Umsatz im Online-Handel erzielt. Erfolgreiche E-Commerce-Anbieter müssen dabei zwingende Kriterien wie Erreichbarkeit und Leistung ihres Angebots messen und optimieren. Kritisch sind vor allem die Ladezeiten der Seite und die reibungslose Funktionalität des Online-Shops.

Die Ladezeit beeinflusst laut Google beispielsweise die Bounce-Rate und somit unmittelbar die Conversion-Rate und das Suchmaschinen-Ranking. Das neue TeamViewer Web Monitoring soll dabei helfen, die Funktion zu überwachen, Ausfälle umgehend zu bemerken und Fehler zu beheben.

Frank Ziarno, Director Product Management bei Teamviewer, dazu: „Unternehmen jeglicher Größe sind auf eine funktionierende Website angewiesen, da diese heutzutage wie eine Visitenkarte fungiert. Viele haben zusätzlich auch einen Kundenbereich oder Webshop integriert. Es lag daher nahe, neben unseren Funktionen wie Workstation- und Server-Monitoring, Patch-Management und Virenschutz auch die Überwachung der Website zu integrieren".

Das Modul kombiniert einen klassischen Erreichbarkeitstest von Websites mit einem Audit der Ladezeiten und einem skriptbasierenden Modul zur Durchführung von automatisierten Testkäufen oder ähnlicher Prozesse wie Kundenlogins. Mittels dieser Werkzeuge lasse sich zuverlässig und individuell überprüfen, ob Webseiten und insbesondere Online-Shops reibungslos funktionieren.

Eine Besonderheit des Erreichbarkeitstests und des Ladezeitenaudits ist, dass dank des globalen TeamViewer-Server-Netzwerkes die Tests aus verschiedenen Ländern simuliert werden können und sich auf diese Weise auch überprüfen lässt, wie sich die Website oder der Webshop beispielsweise Kunden in anderen Teilen der Welt präsentiert.

Durch die Integration in die bestehende Remote-Monitoring-und-Management-Lösung sei das Modul besonders für Unternehmen interessant, die eine Single-Vendor-Lösung zur Überwachung all ihrer IT-Systeme bevorzugen. Der Service ist laut Hersteller jedoch auch ohne die Integration in bestehende Teamviewer-Angebote nutzbar. Bestehende Kunden von Monitis will man auf die neue Plattform überführen.

Weitere Informationen stehen unter www.teamviewer.com zur Verfügung.

