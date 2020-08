Der Bremer Anbieter Igel, hierzulande vorrangig bekannt als Lokalmatador unter den Thin-Client-Herstellern, bemüht sich seit einiger Zeit, als – O-Ton Igel – „führender Anbieter eines Next-Gen Edge Operating Systems (OS) für Cloud Workspaces“ wahrgenommen zu werden – offenbar mit einigem Erfolg, vor allem in den USA. Vor diesem Hintergrund haben die Bremer Version 6.05 ihrer Verwaltungslösung Universal Management Suite (UMS) veröffentlicht. Wichtigste Neuerung: Die Igel-Endpunkte lassen sich nun, wie es sich im Cloud-Umfeld gehört, per Web-App verwalten.

UMS soll die Endgeräte-Verwaltung erleichtern, indem das Tool verschiedene Betriebssysteme, Datenbanken und Verzeichnisse unterstützt. Die aktuelle Version enthält laut Igel zahlreiche neue Funktionen für mehr Geschwindigkeit, Sicherheit und Flexibilität und soll so die Administration von bis zu mehreren Tausend Endgeräten vereinfachen.

Die neue UMS Web-App, eine Browser-basierte Erweiterung der UMS-Konsole, richtet sich laut den Bremern in der ersten Ausführung an Helpdesk-Mitarbeiter. Die Web-App lasse sich bei der UMS-Installation als zusätzliche Komponente auswählen. Dank Web-Technik sei die App deutlich benutzerfreundlicher. Sie unterstütze das einfache und schnelle Auffinden von Endgeräten, zudem die wichtigsten Power Control Commands und Shadowing-Sessions zur Fehlerbehebung. Den Funktionsumfang der App will Igel in kommenden Versionen sukzessive ausbauen.

Eine Active-Directory-Anbindung für Microsoft SQL Server ermögliche nun die direkte Authentifizierung an der Datenbank mit vorhandenen AD-Benutzerdaten. Zudem könne der Anwender im UMS-Installationsprogramm nun Windows-Firewall-Ports direkt auswählen. Eine integrierte HA-Testfunktion (HA: High Availability, Hochverfügbarkeit) soll helfen, potenzielle Verbindungsprobleme innerhalb der HA-Umgebung zu identifizieren.

UMS 6.05 ist ab sofort verfügbar und steht zusammen mit der Igel Workspace Edition ohne Zusatzkosten bereit. Weitere Informationen finden sich unter www.igel.de.

