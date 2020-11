Die Zunahme von Mobil- und IoT-Geräten hat dazu geführt, dass Unternehmen ihre Netzwerke um zusätzliche Elemente erweitern, die die AP-Dichte erhöhen und neue Cloud-Dienste bereitstellen. Das aufgerüstete Netzwerk – vor Ort oder in der Cloud – bietet Nutzern häufig Hochleistungsnetzwerke und verbesserte Dienste. Dies bedeutet häufig aber auch, dass die Verwaltung der Infrastruktur komplexer wird. Den veralteten Systemen mangelt es an umfassenden Einblicken und Automatisierung, was zu einem größeren IT-Team mit höheren Betriebskosten führt. Viele Unternehmen überlegen daher, wie sie eine Next Generation Infrastruktur, basierend auf KI und Machine Learning (ML), wirksam einsetzen, um ein vorhersehbares Self-Driving-Network zu implementieren. Tiefere Einblicke in diese Thematik gibt Christian Gilby, Product Marketing Leader bei der Juniper-Firma Mist, im nachfolgenden Text.

Das KI-gesteuerte Netzwerk von Juniper Networks basiert auf Mist-KI, welche ML-Techniken, Data Science und automatisierte Abläufe nutzt und so ein einfach zu verwaltendes Netzwerk bereitstellt. Seit seinem Launch 2016 hat sich Mist-KI weiterentwickelt, um in den Bereichen Wireless, WAN und Security Einblicke vom Client bis zur Cloud zu liefern. Der Marvis Virtual Network Assistant (VNA) steht im Mittelpunkt der Mist-AI. Marvis' Conversational Interface versteht natürliche Sprache und ermöglicht so die Kommunikation sowie die Diagnose und Behebung von Netzwerkproblemen.

Das Marvis Client SDK, das zunächst für die Android-Plattform verfügbar ist, ist eine Client-Anwendung, die detaillierte Geräteeigenschaften und zusätzliche Netzwerkvisibilität aus der Geräteperspektive bietet. Dadurch erhalten IT-Teams Informationen über den Gerätehersteller, den Gerätetyp und das Betriebssystem, sowie die Betriebssystem- und Firmware-Versionen, wodurch man Geräteprobleme schnell und genau lokalisieren kann. Mit Informationen sowohl vom Client als auch vom AP kann der Marvis-Client Abdeckungslücken aufgrund von Leistungspegel-Schwankungen identifizieren. Marvis Client SDK erfordert keine vom Anwender eingesetzte Overlay-Sensor-Hardware. Sobald ein Problem proaktiv identifiziert ist, behebt Marvis Actions das Abdeckungsproblem automatisch durch Konfigurationsänderungen oder empfiehlt dem IT-Team Maßnahmen, die es ergreifen kann, wenn die Ursache auf ein System eines Drittanbieters zurückzuführen ist. Smartphones wechseln im Laufe eines Tages häufig zwischen Wi-Fi- und Mobilfunknetzen. Der Android-Client zeigt, auf welcher Grundlage – sei es die AP-Signalstärke oder die Bandkapazität – die Roaming-Entscheidung durch das Gerät getroffen wurde.

Risk Profiling, basierend auf Mist-KI, kombiniert Echtzeit-Bedrohungsinformationen mit AIOps für kabelgebundene, Wireless- und WAN-Infrastrukturen von Juniper. Darüber hinaus sichert und verbindet es ein KI-gesteuertes Netzwerk mit Security Intelligence, Threat Intelligence-basierten Handlungen und Standort-Übermittelung von infizierten Geräten.

Weitere Informationen stehen unter www.mist.com zur Verfügung.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Verwandte Artikel

Juniper Networks GmbH

Juniper Networks

künstliche Intelligenz