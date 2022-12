Auf seinem YouTube-Kanal „IT Info 2 Go“ beleuchtet LANline-Redakteur Wilhelm Greiner den IT-gestützten Alltag aus satirischer Perspektive. In seinem aktuellen Videoclip knüpft er sich die Stolperfallen der Zusammenarbeit im Team in Remote-Work- und Hybrid-Work-Settings vor.

Der neue dreiminütige Videoclip „10 Tipps: Wie führe ich ein verteiltes Team?“ vermittelt anhand nicht ganz so ernst gemeinter Ratschläge, wie sich in Remote-Work-Zeiten die Zusammenarbeit im Team verbessern lässt. „Die Tipps entsprechen im Wesentlichen dem, was Fachleute zum Thema Remote Collaboration empfehlen. Ich überspitze das eben nur zur satirischen Pointe“, erläutert der LANline-Redakteur und Security-Stammautor der LANline-Schwesterpublikation ICT Channel.

Als Inspirationsquelle dient dem IT-Fachjournalisten, der in Kinding bei Ingolstadt das Redaktionsbüro Mitteilerei betreibt, die alltägliche journalistische Arbeit: „In den Pressemitteilungen der Anbieterschaft klingt alles immer so innovativ, benutzerfreundlich und einfach“, sagt er. „Spricht man dann mit Menschen aus der Praxis über Remote Collaboration, ist plötzlich von Funklöchern die Rede, von Zoom Fatigue, also Erschöpfung durch serielles Dauer-Videokonferieren, oder von Sorgen um Zusammenhalt und Unternehmenskultur bei verteilt arbeitender Belegschaft.“

Dabei lasse sich über das standortunabhängige Arbeiten durchaus verwirklichen: „Als Freiberufler arbeite ich dort, wo ich leichtsinnigerweise das Notebook aufklappe. Remote-Konferenzen sind für mich also der Normalfall. Manche Sorgen der Firmenchefs zu Remote Work scheinen mir daher überzogen, mitunter sogar unnötig.“

So heißt es zum Beispiel zu Beginn des neuen Videos: „Vertrauen ist in Remote-Work-Zeiten die Basis für erfolgreiche Teamarbeit. Vertraue darauf, dass dein Team zu Hause genauso produktiv ist wie im Büro. Also eh mehr so mittelproduktiv.“

Zur visuellen Aufbereitung nutzt der IT-Fachredakteur Playmobil-Figuren „aus dem üppigen Fundus des längst erwachsenen Jüngsten“, wie er sagt, denn: „Das penetrant harmlose Dauerlächeln der Playmobil-Figuren bildet einen schönen Kontrast zu meinem gelegentlich etwas bissigen Humor.“

Die Videos gestaltet er komplett selbst: Vom Konzept und Drehbuch über die Aufnahmen der minimalistischen, aber mit Detailverliebtheit aufgebauten Playmobil-Szenen bis zum Soundtrack sei alles „Handarbeit Made in Germany“.

„Es lohnt sich übrigens, die Videos bis zum Ende anzusehen“, ergänzt er. „Wie bei Hollywood-Komödien üblich gibt es einen Abspann, in dem dann noch ein paar satirische ‚Ostereier‘ versteckt sind.“