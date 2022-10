Veritas Technologies gab die Einführung von Alta bekannt – einer Plattform zur Erweiterung des autonomen Daten-Managements. Sie soll Unternehmen bei der Übertragung geschäftskritischer Daten in die Cloud unterstützen. Hierfür nutze Alta die Vorteile der Cloud, um Kosten zu senken, die Widerstandsfähigkeit gegen Ransomware zu erhöhen und den Schutz, die Verfügbarkeit sowie die Konformität der Daten zu gewährleisten. Das Unternehmen stellte außerdem Alta View vor. Dabei handelt es sich um eine Cloud-basierte Verwaltungslösung, die eine einheitliche Kontrolle des Datenbestands in verschiedenen Umgebungen bieten soll.

Alta biete eine einheitliche Plattform für die Datenverwaltung in der Cloud und ein umfangreiches Portfolio an Datendiensten. So ist das gesamte hauseigene Cloud-Portfolio laut Bekunden von Veritas an einer Stelle zusammengeführt.

Alta konzentriere sich auf die drei Schlüsselbereiche Datenschutz mit Ransomware-Sicherheit, Ausfallsicherheit für Anwendungen und Data-Compliance zur Identifizierung und Beseitigung von Datenrisiken. Alta Data Protection and Recovery basiere auf der Cloud-Scale-Technik. Sie biete der Anwenderschaft eine Auswahl an Nutzungsmodellen, einschließlich Software as a Service (SaaS). Damit kombiniere die Lösung Automatisierung, künstliche Intelligenz und eine elastische Infrastruktur, um eine sichere, autonome und kostengünstige Security-Lösung für Cloud-Daten bereitzustellen.

Alta Application Resiliency biete eine Verfügbarkeit der Enterprise-Klasse in der Cloud. Die Plattform ermögliche Anwendungsportabilität über verschiedene Clouds hinweg. Außerdem soll sie den Speicherverbrauch bei bis zu 50 Prozent geringeren Kosten und 200 Prozent besserer Leistung als vergleichbare Dienste optimieren.

Compliance as a Service von Alta ermögliche Unternehmen, Daten von allen Kommunikationsplattformen zu erfassen und die Klassifizierung von Inhalten zu automatisieren. Dies vereinfacht laut Veritas die Betriebsabläufe und Datenerfassung.

Alta View biete eine Cloud-basierte Verwaltungskonsole, um die gesamte Datensicherungslösung über eine Benutzeroberfläche zu verwalten – lokal und in der Cloud. Anstatt mehrere Lösungen für unterschiedliche Workloads zu verwalten, sollen Anwender somit von einer einzigen Verwaltungskonsole profitieren.

Die Konsole integriert die Veritas-eigene Analyse-Engine für ein umfassendes Reporting. Nutzer erhalten verwertbare Erkenntnisse und einen vollständigen Überblick über ihre derzeitige Cybersicherheitslage im gesamten Datenbestand, so das Versprechen. Die Lösung nutze künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, um autonome Datenverwaltungsmaßnahmen durchzuführen. Dies soll IT-Teams entlasten, sodass sich diese auf die Transformation der IT-Dienste konzentrieren können.