Nutanix, Spezialist für hybrides Multi-Cloud-Computing, hat die Verfügbarkeit von Nutanix Cloud Clusters (NC2) auf Microsoft Azure bekanntgegeben. Damit erweitert das Unternehmen die Bereitstellung seiner Hybrid-Cloud-Umgebung auf dedizierte Bare-Metal-Knoten in Microsoft Azure.

NC2 on Azure biete eine nahtlose hyperkonvergente Infrastruktur und ein einheitliches Management über private und öffentliche Cloud-Umgebungen hinweg, um die Verbreitung hybrider Cloud-Umgebungen zu beschleunigen. Die Lösung ermögliche es Nutzern, ihre Workloads in ihrem eigenen Azure-Konto und -VNet bereitzustellen und zu managen.

Mit NC2 on Azure sollen Nutzer nicht nur von den portablen Lizenzen der Nutanix-Software mit verschiedenen Laufzeiten profitieren, sondern auch von allen Vorteilen von Microsoft Azure. Das schützt ihre Investitionen und gibt ihnen die Wahlfreiheit, ihre Workloads in einer hybriden Cloud-Umgebung zu betreiben, so Nutanix. NC2 on Azure ist nun für alle Nutzer auf dedizierten Bare-Metal-Knoten in den Azure-Regionen Nordamerikas allgemein verfügbar; zusätzliche Azure-Regionen auf anderen Kontinenten sollen 2023 folgen.

Die Nutzerschaft könne nun Workloads auf NC2 on Azure betreiben und Azure-Instanzen von der Nutanix-Management-Konsole aus verwalten. Man sei dadurch in der Lage, hybride Workloads nahtlos über private Cloud-Umgebungen und Microsoft Azure hinweg zu betreiben, ohne die Architektur ihrer Anwendungen ändern zu müssen.

Zudem könne man vom Azure-Hybridvorteil sowie dem erweiterten Sicherheits-Update-Programm von Microsoft profitieren und damit Kosten, Sicherheit und Effizienz optimieren. Die eigene Anwenderschaft hat laut Nutanix die Möglichkeit, bestehende Lizenzen über die vereinbarte Laufzeit auf NC2 on Azure zu übertragen oder bei Bedarf die Nutanix-Software über den Azure Marketplace zu beziehen. Dadurch könne man sich ohne Hindernisse zwischen privaten Cloud-Umgebungen und Microsoft Azure bewegen.

Mit NC2 on Azure sei es außerdem möglich, die Disaster Recovery (DR) zu vereinfachen und zu optimieren. Die Notwendigkeit der Unterhaltung eines Zweitstandorts entfalle durch die On-Demand-Nutzung der Failover-Kapazitäten von Microsoft Azure. Darüber hinaus erhalte man bei Bedarf Zugang zu praktisch unbegrenzten Kapazitäten in Microsoft Azure. Die Kapazität skaliere, gleichzeitig sollen sich die bestehenden Anwendungen und Tools weiter nutzen lassen. Die Anwenderschaft sei zudem in der Lage, ihre Rechenzentren zu migrieren und zu modernisieren. Sie könne ihre bestehenden Anwendungen und Daten, so wie sie sind, verschieben – ohne kosten- und zeitintensives Refactoring oder Retooling.