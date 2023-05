Nutanix, Spezialist für hybrides Multi-Cloud-Computing, hat die Cloud-Lösung Central angekündigt. Dabei handelt es sich um eine zentrale Konsole für Transparenz, Monitoring und Management über Public-Cloud-, On-Premises-, gehostete oder Edge-Infrastrukturen hinweg. Sie soll das universelle Cloud-Betriebsmodell der hauseigenen Cloud Platform erweitern, um Silos aufzulösen und das konsistente Management von Anwendungen und Daten umgebungsübergreifend zu vereinfachen.

Central soll ein in der Cloud bereitgestelltes einheitliches Management und Reporting für die gesamte Nutanix-Umgebung von einem zentralen Ort aus bieten. Die Lösung unterstütze künftig Multi-Domänen-Anwendungsfälle, einschließlich föderiertem Identity- und Access-Management (IAM), globalen Projekten und Kategorien sowie globalem Richtlinien-Management. IT-Teams können dadurch Self-Service-Infrastrukturen in großer Skalierung bereitstellen und dabei gleichzeitig die Kontrolle über Governance und Sicherheit behalten, so das Versprechen.

Über das Central-Dashboard sollen Anwendende Zugriff auf Kennzahlen zu Domänen und Clustern erhalten, um so einen schnellen Überblick über den Status einer jeden Domäne zu bekommen. Diese Funktion ermögliche zudem eine nahtlose Navigation zu einzelnen Domänen auf Basis individueller rollenbasierter Zugriffskontrollen (RBAC) über alle registrierten Domänen hinweg. Unternehmen, die mit der Verwaltung von Anwendungen und Daten in verschiedenen Umgebungen zu kämpfen haben, sollen von Central und einem universellen Cloud-Betriebsmodell profitieren.

Central befindet sich laut dem Anbieter derzeit noch in der Entwicklung.

