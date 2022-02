Nutanix, Spezialist für hybrides Multi-Cloud-Computing, hat die Verfügbarkeit eines vereinfachten Produktportfolios bekanntgegeben. Die hauseigene Cloud-Plattform liefere ein einheitliches Betriebsmodell über alle Cloud-Modelle hinweg: öffentlich, privat und hybrid. Mit der Lancierung seines einfach zu nutzenden Lösungsportfolios will Nutanix einen Beitrag zur Verschlankung und Optimierung von Digitalisierungsprojekten bei Unternehmen leisten.

Nutanix hat laut eigenen Angaben auf Basis seiner hyperkonvergenten Infrastruktursoftware (HCI) eine einheitliche, integrierte Cloud-Plattform für Unternehmen geschaffen. Die hauseigene Cloud Infrastructure (NCI) biete eine Softwarekomplettlösung einschließlich virtuellem Compute, Storage und Networking für virtuelle Maschinen und Container, die Anwenderunternehmen in privaten Rechenzentren auf der Hardware ihrer Wahl oder in Public-Cloud-Umgebungen bereitstellen können. Beim Betrieb von NCI in der Public Cloud könne man mittels Cloud Clusters (NC2) die Reise in die hybride Multi-Cloud beschleunigen.

Der Nutanix-eigene Cloud Manager (NCM) bringe Einfachheit und Bedienkomfort in Entwicklung und Management von Cloud-Bereitstellungen und fördere eine konsistente Governance in privaten wie öffentlichen Cloud-Umgebungen. NCM biete einen intelligenten Betrieb einschließlich Monitoring, Analysen und automatisierter Fehlerbehebung. Unternehmen sollen dadurch ihre Anwendungen einfach bereitstellen, betreiben und managen können. Schließlich automatisiere NCM die Reaktion auf Störfälle mit Hilfe intelligenter Analyse- und Compliance-Tools und vereinheitliche dadurch die Sicherheitsprozesse für Workloads und Daten über verschiedene Cloud-Umgebungen hinweg.

Zudem liefere Unified Storage (NUS) verteilten und softwaregesteuerten Speicher für verschiedene Protokolle und unterstütze dadurch die ortsunabhängige Bereitstellung einer Vielzahl an Workloads sowie die Portierbarkeit der Lizenzen zwischen diesen Umgebungen. Das zentrale Management sämtlicher Speicherressourcen soll die Komplexität unterschiedlicher Oberflächen beseitigen und es auch nicht ausgewiesenen Fachleuten ermöglichen, die meisten alltäglichen Speicher- sowie Daten-Management-Aufgaben zu erledigen.

Der hauseigene Database Service (NDB) vereinfache außerdem das Datenbank-Management in hybriden Multi-Cloud-Umgebungen für Datenbank-Engines wie PostgreSQL, MySQL, Microsoft SQL Server und Oracle Database mit leistungsstarker Automatisierung für die Provisionierung und Skalierung, das Patchen, den Schutz sowie das Klonen von Datenbankinstanzen.

Schließlich sollen End User Computing Solutions der Anwenderschaft virtuelle Anwendungen und Desktops über öffentliche, private und hybride Cloud-Infrastrukturen liefern. Die Möglichkeit einer Lizenzierung pro User passe das Kostenmodell der jeweiligen Infrastruktur an das der End-User-Computing-Plattform an und vereinfache dadurch die Kapazitätsplanung. Teil dieser Lösungen ist auch eine einfache, schnelle und flexible Desktop-as-a-Service-Plattform, die End-User-Workloads auf NCI und in öffentlichen sowie hybriden Cloud-Umgebungen betreiben kann.