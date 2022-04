Unstrukturierte Daten visualisieren, organisieren und verwalten

StorageMAP ist eine Weiterentwicklung von Datadobis Lösungen zur Datenmigration und -sicherung zu einer vollwertigen Daten-Management-Plattform.

Datadobi, weltweit tätiger Anbieter von Lösungen für das Management unstrukturierter Daten, gab die Markteinführung von StorageMAP bekannt. StorageMAP sei eine komplett neue Lösung, die es Unternehmen ermöglicht, unstrukturierte Daten über ihren gesamten Datenspeicher hinweg auf einer einzigen Oberfläche zu verwalten.

Die Software basiert auf Datadobis herstellerneutraler Mobilitäts-Engine für unstrukturierte Daten und soll es Unternehmen ermöglichen, ihre Daten in hybriden Anbieter- und Cloud-Umgebungen zu visualisieren, zu organisieren und zu verwalten. StorageMAP gebe Unternehmen die Kontrolle über die Kosten, den CO 2 -Fußabdruck, das Risiko und den Wert ihrer Daten, so der Hersteller.

StorageMAP ist eine Weiterentwicklung von Datadobis Lösungen zur Datenmigration und -sicherung zu einer vollwertigen Daten-Management-Plattform. Als Teile dieser Weiterentwicklung zählen zahlreiche neue Techniken für das Management unstrukturierter Daten, die Datadobi im vergangenen Jahr vorgestellt hatte. Dazu gehören unter anderem die neue herstellerneutrale Mobilitäts-Engine für unstrukturierte Daten, eine API, die es Unternehmen ermöglicht, Projekte zum Management unstrukturierter Daten programmatisch zu konfigurieren sowie die Datadobi Query Language, mit der sich Data Lakes intern optimieren und organisieren lassen.

StorageMAP gibt es als „Pay as you grow“-Modell. Damit sollen Nutzer zunächst ihre Umgebung unstrukturierter Daten verstehen, bevor sie sich entscheiden notwendige Maßnahmen mit ihren Daten zu ergreifen. Sobald sie den vollen Überblick haben, können sie die Daten nach verschiedenen Kriterien ordnen, zum Beispiel nach dem Eigentümer der Daten, der Rolle der Daten, dem Ort, an den die Daten gehören, dem Risikoprofil der Daten und der Art der Maßnahmen, die für die Daten ergriffen werden sollen. Erst danach entscheiden Kunden über einen Kauf von erforderlichen Add-ons. Dieses Modell ermögliche es Unternehmen, die unstrukturierten Daten wirklich zu verwalten und nicht nur deren Speicherung.