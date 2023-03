Der Netzwerkspezialist für strukturierte IT-Infrastruktur EFB-Elektronik erweitert sein Produktportfolio um ein faltbares 19-Zoll-Wandgehäuse. Diese Wandschränke im „Flat-Pack"-Format sollen sich dank Clip-Technik schnell und komplett ohne Werkzeug oder Schrauben innerhalb weniger Minuten von einer Person aufbauen lassen.

Das faltbare Wandgehäuse zeichne sich zudem durch sein platzsparendes Format aus. Durch das „Flat-Pack“-Konzept sollen Händler und Installateure die Schränke effizient lagern und die erforderlichen Tourenanzahlen beim Transport reduzieren können, was Zeit und Kosten spart. Aufgebaut eigne sich das Gehäuse durch seine kompakte Form besonders für enge Räume, zum Beispiel als Etagenverteiler oder für kleinere Netzwerkinstallationen in Privathäusern, Arztpraxen oder Kanzleien.

Die Modelle sind in allen gängigen Varianten von 4HE bis 15HE, einer Breite von 540 mm und Tiefen von 450 und 600 mm erhältlich. Die Fronttür aus zertifiziertem Sicherheitsglas sei abschließbar. Der Schrank bietet bis zu 50 kg Traglast und ist in grau und schwarz erhältlich, so die weiteren Angaben.