Im vergangenen Jahr startete Trendnet seinen Cloud-Service Hive mit der Unterstützung für ausgewählte Web-Smart-Switches und PoE-Web-Smart-Switches. Nun erweiterte der Netzwerkspezialist Hive um die Cloud-Management-Unterstützung für Access Points.

Hive ist eine Netzwerk-Cloud-Management-Lösung, die die Verwaltung und Überwachung eines oder mehrerer Netzwerke und vernetzter Geräte vereinfachen und zentralisieren soll. Mit Hive könne die Anwenderschaft nun auch problemlos mehrere Access Points gleichzeitig mit Gruppenprofilen für die Bereitstellung verwalten. Die Lösung unterstütze auch die nahtlose WLAN-Roaming-Technik, die schnelle und nahtlose Übergänge ermöglicht, wenn sich Wireless-Geräte von verschiedenen Access Points entfernen und mit ihnen verbinden.

Neben Batch-Konfigurationen und nahtloser Roaming-Unterstützung ermögliche Hive die Überwachung und das Herunterladen detaillierter Nutzungsberichte, sowohl auf Geräte- als auch auf Kontenebene. So sollen sich Datenengpässe leicht identifizieren und das Netzwerk erweitern lassen, um die Gesamtproduktivität zu verbessern. Die anpassbaren Berichte enthalten Informationen über den gesamten Client-Durchsatz, Verkehrsstatistiken, die Anzahl der Clients pro WLAN-Frequenz, die Anzahl der verbundenen Clients und mehr, so die weiteren Angaben. Einige der hauseigenen Wireless Indoor Access Points sind nun mit der Cloud-Management-Lösung kompatibel. Dazu gehören die vier Modelle TEW-921DAP, TEW-826DAP, TEW-825DAP sowie TEW-821DAP in Version 2 und neuer.

Der Cloud-Service ermögliche einen problemlosen Fernzugriff und -verwaltung. Der Benutzer erhalte intuitive Warnungen und kritische Benachrichtigungen zu Netzwerkproblemen, die es ihm ermöglichen sollen, eventuelle Probleme sofort zu beheben. Es seien keine speziellen Apps erforderlich.

In Zukunft sollen weitere Access Points sowie andere Produktkategorien wie Router, Industrie-Switches und andere Netzwerklösungen mit dem Cloud-Management-System kompatibel sein.