Führungskräfte erwarten zunehmend, dass ihre Mitarbeiter und Bewerber Fähigkeiten in den Bereichen Automatisierung und künstliche Intelligenz (KI) besitzen. So zeigt eine im Oktober 2020 vom „Robotic Process Automation“-Experten UiPath durchgeführte Umfrage, dass 73 Prozent der 500 befragten Führungskräfte bei der Auswahl zwischen zwei ähnlich qualifizierten Bewerbern denjenigen mit mehr Erfahrung mit Automatisierungs- und KI-Tools auswählen würden – selbst wenn die Position diese Fähigkeiten nicht erfordert.

Die Anwendung von Automatisierungs- und KI-Tools in Unternehmen nehme stetig zu, weswegen Arbeitgeber selbst von nicht-technischen Mitarbeitern erwarten, Kenntnisse in diesen Bereichen zu haben. Die UiPath-Studie zeige, dass Automatisierung und KI-Fähigkeiten für alle Mitarbeiter, unabhängig von ihrem beruflichen Schwerpunkt, immer wichtiger sind. Die meisten der befragten Führungskräfte (70 Prozent) sind der Meinung, dass es für Mitarbeiter in nicht-technischen Funktionen wichtig ist, über ein fundiertes Wissen über Automatisierung und KI zu verfügen. Die Umfrage ergab zudem, dass 94 Prozent der Mitarbeiter in nicht-technischen Funktionen in den Organisationen der Befragten bereits in irgendeiner Weise mit Automatisierungs- und KI-Techniken interagieren. Wenn Führungskräfte auf der Suche nach einem neuen Mitarbeiter sind, auch in einer nicht-technischen Funktion, halten 69 Prozent der Befragten es für wichtig, dass sie Erfahrung und/oder Kenntnisse über Automatisierung und KI-Tools haben. 73 Prozent würden zwischen zwei ähnlich qualifizierten Kandidaten jemanden mit Automatisierungskenntnissen wählen.

Angestellte mit Automations- und KI-Kenntnissen werden dadurch ihre Karriere vorantreiben können. 44 Prozent der befragten Führungskräfte glauben, dass Wissen im Bereich Automatisierung und KI die Verantwortung der Mitarbeiter steigern kann. 64 Prozent geben an, dass diese Kenntnisse die Bezahlung der Mitarbeiter verbessern können und 67 Prozent sagen, dass sie den Mitarbeitern mehr Möglichkeiten für einen beruflichen Aufstieg innerhalb ihrer Organisation bieten können.

Automatisierung und KI werden nach Ansicht von 82 Prozent der befragten Führungskräfte in Zukunft unabdingbar für gewisse Positionen sein. 82 Prozent sind der Meinung, dass die Pandemie und die Vorschriften für die Arbeit von zu Hause aus, den Bedarf an KI- und Automatisierungskenntnissen bei Mitarbeitern und Kandidaten erhöht haben.

UiPath engagiert sich laut eigenen Angaben für die Aus-, Weiter- und Umschulung von Arbeitnehmern mit technischen sowie nicht-technischen Bildungs- und Arbeitshintergrund. Die UiPath Academy biete selbst geführte Fortbildungen und Zertifizierungen an. Mit seiner Online-Bildungsplattform, der Academic Alliance, stelle das Unternehmen außerdem Lehrpläne und RPA-Software auf Unternehmensebene für Institutionen auf der ganzen Welt bereit.

