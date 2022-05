Preisverleihung WEKA Ad Award 2022.

In der Kongressbar in München feierten die Preisträger des WEKA Ad Awards ihre Kampagnen.

Zum dritten Mal hatten die WEKA FACHMEDIEN ihre Leser übergreifend zur Abstimmung über die besten Anzeigenkampagnen aus den Bereichen Elektronik, Automotive, Automation und ITK aufgerufen.

Gewonnen haben Motive und Texte, die nachhaltig in Erinnerungen bleiben, weil sie besonders prägnant oder witzig waren oder weil sie zum Nachdenken angeregt haben. An Google Ad Words oder Pop-Up-Banner erinnert sich nach wenigen Augenblicken wohl keiner mehr, aber Anzeigen in Fachmedien wie Markt&Technik, Elektronik, Computer&Automation, ICT oder funkschau können sehr lange und intensiv wirken. Wenn sie so gut gemacht sind wie die ausgezeichneten Anzeigen des WEKA AD AWARDs.

Die Preisverleihung fand im entspannten 50er Jahre Ambiente der Kongressbar in München statt. Hier feierten die Gewinner bei gutem Essen und ausgezeichneten Cocktails ihren Erfolg.

Alle Preisträger und jede Menge Impressionen von der gelungenen Premiere sehen Sie in folgenden Bildern.

WEKA Ad Award 2022 – Die Peisverleihung

