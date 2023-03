Teradata gab vor Kurzem die Integration und allgemeine Verfügbarkeit von VantageCloud, der hauseigenen Cloud Analytics- und Daten-Plattform, mit Microsoft Azure Machine Learning (Azure ML) bekannt. Vorteile für Anwender seien die Skalierbarkeit und Offenheit inklusive ClearScape Analytics in Kombination mit der Fähigkeit von Azure ML, einen ML-Lebenszyklus zu vereinfachen und zu beschleunigen.

Dies soll Nutzer in der Lage vrsetzen, den vollen Wert ihrer Daten selbst in den komplexesten und anspruchsvollsten Umgebungen optimal zu erschließen. Trotz kontinuierlicher Investitionen von Unternehmen in künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen (KI/ML) hapere es nämlich bei vielen dieser Initiativen an der Umsetzung. „Im Durchschnitt schaffen es nur 54 Prozent der KI-Projekte von der Pilotphase in die Produktion“, so Gartner in einer Studie unter Führungskräften.

Mit Teradata VantageCloud sollen Anwender nun komplexe Analysen und KI/ML mit riesigen Datensätzen auf Enterprise-Niveau durchführen – mit der Möglichkeit, bevorzugte Data-Science-Tools und Sprachen einzubinden, ausdrücklich inklusive Azure ML. Dadurch können sie qualitativ hochwertigere Modelle in der Produktion schneller und zuverlässiger erstellen, bereitstellen und verwalten. Und vor allem: das ganze Potenzial ihrer KI/ML-Investitionen ausschöpfen, so Teradata weiter.

Für Finanzdienstleister führe dies zum Beispiel zur Verbesserung des Risiko-Managements durch die vollständige Automatisierung der Entscheidungsfindung und die Integration von Risikodaten in die Bilanzoptimierung. Im Gesundheitswesen verbessere sich über ML die Patientenversorgung durch die Vorhersage, wann medizinische Geräte gewartet werden müssen. Teradata VantageCloud mit Microsoft Azure Machine Learning ist ab sofort weltweit verfügbar.