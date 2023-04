UiPath, Unternehmen für Automatisierungssoftware, kooperiert mit Amelia, Anbieter im Bereich Trusted AI. Durch die Kombination der UiPath Business Automation Platform mit der Conversational AI von Amelia sollen Unternehmen von einer vollständig integrierten IT-Lösung profitieren. Mit geringem Aufwand könne ein Anwenderunternehmen seinen Mitarbeitenden im benötigten Umfang eine personalisierte Employee Experience (EX) bieten und so effizienter agieren.

Trotz der zunehmenden Nutzung digitaler Technologien in Unternehmen bleibt die Nutzungsfreundlichkeit der Lösungen für Mitarbeitende oft auf der Strecke. UiPath und Amelia wollen gemeinsam eine leistungsstarke und trotzdem leicht bedienbare Softwareautomatisierung ermöglichen. Die einfache Nutzbarkeit der Service-Desk-Lösung verhelfe Mitarbeitenden produktiver zu arbeiten.

Mitarbeitende können Supportanfragen schriftlich über Chat, Textnachricht oder Spracheingabe stellen. Amelia verarbeite diese Anfragen und verbinde sich mit UiPath-Software-Bots, um die Probleme mit Hilfe der Workflow-Automatisierung und KI zu lösen. Anschließend fasse Amelia die Lösung für die Mitarbeitenden über den bevorzugten Kanal zusammen. Support-Mitarbeitende beantworten die Anfragen, die die automatisierte Software nicht lösen konnte, so die weiteren Angaben. Die IT-Service-Desk-Lösung lerne aus jeder Interaktion, um ähnliche Probleme in Zukunft besser lösen zu können.

Setzen Unternehmen die gemeinsame Lösung ein, sind ihre Angestellten durch den sofortigen und durchgehenden Support bei administrativen und IT-Anfragen zufriedener, so das Versprechen. Diese können Fehlerbehebung bei Anwendungen, VPN-Zugänge, Passwortanliegen, Überprüfung des Urlaubssaldos oder auch Änderungen der Gehaltsabrechnung umfassen.

Die Kooperation von UiPath und Amelia realisiere End-to-End-Lösungen für komplexe Anfragen, was die Wartezeiten am Service-Desk reduzieren soll. Unternehmen seien in der Lage, individuelle Lösungen und Anwendungen entsprechend ihrer geschäftlichen Entwicklung zu skalieren.