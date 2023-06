ThinPrint, Berliner Anbieter von Druck-Management-Lösungen, stellt eine neue Version seiner On-Premises-Lösung ThinPrint Engine vor. ThinPrint 13 berücksichtigt laut den Berlinern diverse Wünsche von Anwenderseite, darunter Support für Microsofts V4-Druckertreiber-Modell. Ein IT-Team könne die ThinPrint Hubs ab sofort in der Microsoft Management Console (MMC) verwalten. Zudem habe man den Printer Self Service weiter verbessert.

Durch die Unterstützung von V4-Druckertreibern, so ThinPrint, könne eine IT-Abteilung nun auch V4-Treiber im ThinPrint-Kontext nutzen und habe damit mehr Entscheidungsfreiheit bei der Gestaltung ihrer Druckumgebung. Die V4-Treiber unterstütze man mit allen ThinPrint-Features wie Hochverfügbarkeit oder einfacher Druckerzuordnung per AutoConnect.

Eine wesentliche Verbesserung bringen soll die übersichtliche und zentrale Fernverwaltung der ThinPrint Hubs per MMC. Diese Druck-Appliances kommen laut den Berlinern in vielen Unternehmen zum Einsatz, die einfach und kostensparend Außenstellen samt Druckerflotte anbinden wollen. Die Hubs dienen dazu, kostspielige Druck-Server zu ersetzen. Sie amortisieren sich laut ThinPrint-Angaben allein aufgrund der Stromeinsparungen sehr schnell. Mit Version 13 hat das Softwarehaus zudem eine PowerShell-Erweiterung angekündigt, die in Kürze verfügbar sein soll.

In ThinPrints Printer Self Service für ein selbstbestimmtes Drucker-Mapping lasse sich der Service nun auch gruppenweise zuweisen. Weitere Verbesserungen betreffen die Übersichtlichkeit der Management-Konsole und eine Reihe von Optimierungen „unter der Haube“ für mehr Geschwindigkeit und Sicherheit.

Interessenten können ThinPrint 13 mit vollem Funktionsumfang 30 Tage kostenlos testen. Für Unternehmen, die auch beim Drucken auf die Public Cloud setzen, bieten die Berliner zudem die Cloud-Lösung Ezeep.