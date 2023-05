Zu wenig Fachpersonal, eine hohe Arbeitsbelastung und unzureichendes Fachwissen – mit diesen drei Problemen haben viele Unternehmen bei der IT-Sicherheit zu kämpfen. Mit G Data 365 Managed Endpoint Detection and Response bietet der Sicherheitsspezialist jetzt eine Lösung an, bei der IT-Verantwortliche die IT-Sicherheit in die Hände erfahrener Security-Experten geben.

Rund um die Uhr behalten Analystinnen und Analysten die IT-Systeme im Blick und reagierten sofort, wenn sie schädliche Aktivitäten feststellen, so G Data weiter. Die gemanagte EDR-Lösung ist ab sofort erhältlich. Ein 24/7-Schutz vor Attacken mit Analystinnen und Analysten im Hintergrund sei für jedes Unternehmen essenziell, aber durch sie selbst nicht leistbar. Für Unternehmen bietet der Einsatz der gemanagten EDR-Lösung gleich mehrere Vorteile: Sie sichern ihre Systeme effektiv vor Cybergefahren ab und profitieren dabei von dem Know-how des Cyber-Defense-Spezialisten. Darüber hinaus müssen IT-Verantwortliche nicht in zusätzliche Fachkräfte investieren, die aber jedoch wären, um IT-Sicherheit zu gewährleisten.

Durch den allgemeinen Personalmangel sind Spezialistinnen und Spezialisten zudem schwer zu finden. Ein weiterer Vorzug der Dienstleistung: Die verarbeiteten Daten verbleiben ausschließlich in Deutschland auf den Servern des strategischen Partners Ionos in Frankfurt am Main und Berlin sowie auf den unternehmenseigenen Servern von G Data in Bochum.