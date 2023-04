Der Security-Anbieter CrowdStrike aus Austin, Texas präsentiert mit Falcon Insight for IoT eine XDR-Lösung (Extended Detection and Response) für vernetzte Gerätschaft aus unterschiedlichsten Einsatzbereichen – die Texaner nennen dies das „Extended Internet of Things“, kurz XIoT (wobei der Begriff IoT im Grund das Gleiche bedeutet). Das neue Angebot, über CrowdStrikes Falcon-Plattform bereitgestellt, soll es Unternehmen ermöglichen, Schutz-, Erkennungs- und Reaktionsfunktionen auf IoT-, OT- (Operational Technology, industrielle Betriebstechnik) oder auch medizinische Geräte und mehr anzuwenden. Ein Unternehmen könne so mittels einer einzigen Plattform vernetzte Geräte, IT-Endpunkte, Cloud-Workloads, Identitäten und Daten absichern.

Falcon Insight for IoT sammelt und nutzt laut Hersteller den anlagenspezifischen Kontext, um maßgeschneiderte Sicherheitsrichtlinien zur Bedrohungsabwehr und eine Angriffserkennung zu ermöglichen. So senke die Lösung Sicherheitsrisiken im Betrieb, ohne diesen zu unterbrechen.



CrowdStrike verspricht eine „signifikante Verbesserung der Geschäftskontinuität“ durch das Erkennen von Bedrohungen wie Ransomware oder bösartigne Änderungen von Projektdateien mittels KI-basierter Bedrohungsabwehr. Benutzerdefinierte Richtlinienempfehlungen für XIoT-Assets sollen es Unternehmen ermöglichen, die Systembelastung zu begrenzen und Sensor-Updates einfach zu verwalten. Mit integrierten Reaktionsmaßnahmen wie Host-/Prozesseindämmung und USB-Gerätekontrolle könne man Betriebsunterbrechungen minimieren und Bedrohungen schnell eindämmen.

Die Lösung arbeitet agentenbasiert. Der Agent sei von führenden ICS-Anbietern (Industrial Control System, Industriesteueranlage) ausführlich getestet und validiert. Software zum Schutz von Industrieumgebungen von Partnern wie Claroty lasse sich integrieren.



Falcon Insight für IoT ist ab sofort verfügbar.