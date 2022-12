Kudelski Security gab die Einführung von Threat Navigator bekannt. Dieses Tool ist nun in den hauseigenen MDR-Services (Managed Detection and Response) enthalten. Mit Threat Navigator soll die Anwenderschaft eine grafische Übersicht ihrer vorhandenen Sicherheitsmaßnahmen erstellen und einschätzen können, wie gut sie vor aktuellen Angriffstechniken geschützt sind. Zudem erhalten sie automatisierte Empfehlungen, wie sie Bedrohungen in ihrem Umfeld besser erkennen können.

Threat Navigator ist Teil der breit angelegten, auf dem Cyber-Fusion-Center basierenden MDR-Strategie von Kudelski. Das Moduel erweitert die bestehende MDR-Funktionen, die das Mitre-ATT&CK-Framework nutzen. Sicherheitsverantwortliche erhalten durch die gemeinsam mit Sicherheitsexperten aus dem Hause Kudelski durchgeführten Analysen mit Bedrohungsmodellierung einen sofortigen Überblick über ihre Sicherheitsabdeckung, so die weiteren Angaben. Damit sollen Anwender eine umfassende und rund um die Uhr aktive Strategie zur Erkennung und Abwehr von Bedrohungen implementieren können, die auch Pläne zur Risikominimierung und Schwachstellenverwaltung umfasst.

Threat Navigator ermögliche unter anderem den Abgleich der aktuellen Sicherheitsabdeckung mit dem Mitre-ATT&CK-Framework, das besonders die für die jeweilige Branche relevanten Bedrohungsakteure sowie ihre Techniken priorisiert. Darüber hinaus profitiere die Anwenderschaft von einer Wissensdatenbank mit Erkenntnissen zu Bedrohungsakteuren, umfangreichen Informationen über Mitre-ATT&CK-Techniken sowie Sicherheitsdaten, die FusionDetect, der Grundlage der XDR-Architektur von Kudelski Security, erfasst.

Das Modul liefere außerdem Empfehlungen und Berichte mit vollständigen Listen priorisierter Angriffstechniken sowie Exportfunktion. Für zukünftige Versionen sind laut Kudelski branchenspezifische Funktionen geplant, um Verteidigungsstrategien zu verbessern und regelmäßig Sicherheitsempfehlungen zu geben, während sich die Bedrohungslage sowie das Cloud- und Hybrid-Unternehmensumfeld verändern.