ForgeRock, Unternehmen im Bereich der digitalen Identität, launchte Enterprise Connect Passwordless. Mit der passwortlosen Authentifizierungslösung sollen Nutzer komplett auf Passwörter verzichten können.

Die in die hauseigene Identity-Plattform integrierte Lösung ermögliche den Schutz von häufig genutzten und vulnerablen Unternehmensressourcen wie Server, Workstations, Remote-Desktops und VPNs. Unternehmen sollen sich proaktiv vor kostspieligen Cyberangriffen und unbefugten Zugriffen schützen können, indem sie über die Lösung einen passwortlosen Zugang zu Legacy-Anwendungen, Systemen und Diensten schaffen. So können sie außerdem die User Experience ihrer Mitarbeiter verbessern, die auf diese Weise auf Daten zugreifen können, ohne dafür eines oder mehrere Passwörter kennen zu müssen, so ForgeRock weiter.

Unternehmen, die Enterprise Connect Passwordless einsetzen, sollen die Sicherheit ihrer IT-Landschaft steigern können, indem sie die Risiken eliminieren, die entstehen, wenn Mitarbeiter mit Passwörtern interagieren. Auch gesperrte Konten nach Falscheingaben gehören so laut dem Anbieterunternehmen der Vergangenheit an, was nicht nur den Arbeitsaufwand der IT-Abteilung und damit die Betriebskosten senke, sondern auch die Produktivität und das Nutzererlebnis für die Mitarbeiter verbessere.

Enterprise Connect Passwordless nutze moderne Orchestrierungsfunktionen, die es Unternehmen ermöglichen sollen, passwortlose Anmelde- und Zugriffsprozesse, die auf ihre jeweiligen individuellen Sicherheits- und Nutzeranforderungen zugeschnitten sind, einfach und effizient zu konzipieren und zu implementieren.

Enterprise Connect Passwordless ist ab dem zweiten Quartal 2023 verfügbar.