Bedrohungsabwehr in hybriden Unternehmensumgebungen

Kudelski Security stellte MDR One vor. Dabei handelt es sich um eine Komplettlösung mit integrierten Cloud-nativen „Managed Detection and Response“-Funktionen (MDR), die auf der hauseigenen „Extended Detection and Response“-Architektur (XDR) basieren.

Unternehmen setzen immer stärker auf die Cloud. Gartner prognostiziert, dass bis 2025 mehr als die Hälfte der IT-Ausgaben nicht mehr auf herkömmliche Lösungen, sondern die Cloud entfallen werden. Die Lösung MDR One unterstütze diesen Trend. Unternehmen mit kleinen oder weniger erfahrenen Sicherheitsteams beziehungsweise mit kleineren Budgets erhalten Zugriff auf innovative, Cloud-basierte MDR-Funktionen und können so die Sicherheit entsprechend den wachsenden oder sich ändernden Anforderungen effizient skalieren, so das Versprechen.

MDR One sei ein alternatives Modell für den Zugang zu persönlichen MDR-Services speziell für Anwenderunternehmen, die den Umgang mit Lösungen zur Erkennung von Bedrohungen in verschiedenen Problembereichen vereinfachen und die Zeit bis zur Wertschöpfung verkürzen wollen. MDR One basiert auf FusionDetect, dem Kern der XDR-Architektur von Kudelski Security, der für optimierte Sicherheitsprozesse und -techniken im gesamten Portfolio der MDR-Angebote von Kudelski Security sorge und so den messbaren Wert für Unternehmen erhöhe.

Zudem nutzt MDR One den proprietären Kudelski-eigenen Use-Case-Manager, der auf das Mitre-ATT&CK-Framework abgestimmt ist und dank präziser, auf die Umgebung und das Bedrohungsmodell der einzelnen Anwenderunternehmen zugeschnittener Erkennungsregeln aktuelle Bedrohungsszenarien abdeckt. Somit biete MDR One Services aus einer Hand, die über 90 Prozent der aktuellen Angriffstechniken in IT-, Cloud- und Endgeräteumgebungen abdecken.